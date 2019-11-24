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الهيئة العامة للرياضة تعلن إقامة احتفال كبير في ميدان الدرعية بمناسبة فوز الهلال

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 03:21 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلنت الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد،عن إقامة احتفال كبير في ميدان الدرعية بمناسبة فوز نادي الهلال السعودي على نظيره الياباني أوراوا ريد دياموندز بهدفين دون رد.

وقالت الهيئة إن الأمير "عبدالعزيز بن تركي الفيصل" رئيس الهيئة سيكون على رأس مستقبلي الهلال السعودي غدًا الاثنين بالمطار.

وكتبت الهيئة عبر صفحتها الرسمية "تويتر": " تعلن الهيئة العامة للرياضة أن سمو رئيس مجلس الإدارة سيكون في مقدمة مستقبلي بعثة فريق نادي الهلال الحائز على كأس دوري أبطال آسيا فور وصوله غدًا للرياض، وقد بدأت الترتيبات الخاصة بهذا الاستقبال.. إلى جانب إقامة احتفال كبير بهذه المناسبة في ميدان الدرعية".

وتوج نادي الهلال السعودي، بلقب دوري أبطال آسيا، بفوزه على مضيفه أوراوا ريد الياباني بهدف دون رد، في إياب النهائي.

وسجل سالم الدوسري هدف فوز الهلال في الدقيقة 73 من زمن اللقاء، من جملة تكتيكية منظمة.

وأضاف الفرنسي الأسطورة بافيتيمبي غوميز الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع.

​وتمكن بتلك الطريقة فريق الهلال من حصد اللقب الآسيوي السابع في تاريخه، وتأهل للعب كأس العالم للأندية في قطر.

​كما ثأر بتلك النتيجة الهلال من خسارته للقب الآسيوي أمام أوراوا في عام 2017، بعدما خسر بنتيجة 2-1 بمجموعة اللقاءين.
وشهدت المباراة هجومًا وضغطًا قويًا من قبل لاعبي الهلال عن طريق المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز وسالم الدوسري، أملًا في الحفاظ على حظوظ الزعيم في التتويج باللقب القاري.

كما قام لاعبو الفريق الياباني بالهجوم على مرمى عبد الله المعيوف حارس الهلال لإحراز هدف التقدم، ولكن دفاعات الزعيم كانت تتصدى لهم.

وكان الهلال حسم مباراة الذهاب بالعاصمة السعودية "الرياض"، أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني بهدف نظيف، بتوقيع اللاعب أندريه كاريلو من ضربة رأسية.

وبهذه النتيجة تأهل الهلال السعودي إلى كأس العالم للأندية ليواجه الترجى التونسى، ممثل أفريقيا فى أول مباراة بالبطولة.
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فوز الهلال دورى ابطال اسيا الهيئة العامة للرياضة السعودية الدرعية احتفال

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