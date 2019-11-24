Advertisements
Advertisements
Advertisements

مقتل 111 متظاهرا وعنصرا أمنيا منذ بداية الاحتجاجات العراقية

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 03:20 م
Advertisements
الاحتجاجات العراقية
الاحتجاجات العراقية
وكالات
Advertisements

أعلن وزير الصحة العراقي، جعفر العلاوي، مقتل 111 متظاهرا وعنصرا أمنيا، منذ انطلاق الاحتجاجات ضد الحكومة العراقية مطلع أكتوبر، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك.

 

وبحسب الوكالة، استضافت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب العراقي، السيد جعفر علاوي وزير الصحة"، وتابعت أنه بسؤال الوزير عن "عدد الشهداء والجرحى في المستشفيات الحكومية والأهلية الذين سقطوا في التظاهرات منذ بداية شهر أكتوبر الماضي ولحد الآن. أجاب الوزير أن عدد الشهداء 111 شهيدا من المتظاهرين والقوات الأمنية".

 

وقد أفادت وكالة سبوتنيك، نقلا عن مصادر طبية، وشهود عيان، اليوم الأحد، بمقتل سبعة متظاهرين، وإصابة العشرات بجروح، إثر الرصاص الحي، في محافظتي ذي قار، والبصرة، جنوبي البلاد.

 

وأكد مصدر طبي، من مستشفى الناصرية العام في مركز ذي قار، جنوبي العاصمة بغداد، مقتل خمسة متظاهرين إثر الرصاص الحي، أربعة منهم في وقت متأخر من ليلة أمس، ومتظاهر قتل صباح اليوم.

 

وأضاف المصدر الذي تحفظ على الكشف عن اسمه: "أن المستشفى استقبل حتى ساعات الصباح الأولى من اليوم، 25 متظاهرا جريحا، إثر استخدام الأجهزة الأمنية الرصاص الحي لتفريق التظاهرات من قرب جسر الزيتون في وسط الناصرية، مركز ذي قار".

 

وأكمل المصدر:" كما وصل العشرات من الجرحى المتظاهرين بسبب الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، منذ الصباح وحتى منتصف النهار، في حصيلة غير مكتملة حتى الآن."

 

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقتل ما لا يقل عن 330 شخصا منذ بدء أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

قوات الأمن فساد جسر الزيتون الأهلي

أخبار تهمك

KORA مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا الياباني بث مباشر اليوم الأحد 24 / 11 / 2019 الإياب نهائي آسيا LIVE

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أحمد ياسر ريان مفاجأة "فايلر" في الأهلي

منذ نصف ساعة

ملخص مباراة الهلال وأوراوا

منذ حوالي 4 ساعات

أهداف مباراة الهلال وأوراوا ريد دياموندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نقل حارس مرمى الأهلي للمستشفى بعد إصابة مفجعة

منذ حوالي 17 ساعة

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي ويتمسك ببقاءه

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. صدمة في الأهلي من مدة غياب حمدي فتحي

منذ حوالي 7 ساعات

إنبي يطلب ثنائي الأهلي ولاعب شاب مقابل أسامة جلال

منذ حوالي 5 ساعات

’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ريفر بليت وفلامنجو بث مباشر Libertadores‏ كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة فلامنجو Copa

منذ حوالي 18 ساعة

YALLA شووت مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر رابط ماتش AHilal Saudi يلا شوت PLUS رابط ماتش الهلال

منذ حوالي 4 ساعات

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWman city رابط مباشر السيتي ONLINE

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. ثلاثي الزمالك ونجم الأهلي في قائمة المرشحين لأفضل لاعب داخل إفريقيا

منذ ساعتين و 10 دقيقة

ملخص ونتيجة مباراة الهلال ضد أوراوا ريد دياموندز

منذ حوالي 4 ساعات

رينيه فايلر يرفض رحيل جناح الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

منذ حوالي 21 ساعة

رئيس هيئة الأرصاد يكشف حقيقة تعرض مصر لأعاصير قادمة

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

احتجاجات وسط العراق تنديدا بمقتل متظاهرين في البصرة

احتجاجات جديدة ضد الحكومة العراقية ببغداد وقطع طريق مؤد للمطار

مصرع وإصاية أكثر من 300 شخص حصيلة ضحايا قمع التظاهرات بالعراق

احتجاجات عارمة.. العراق ينتفض في مظاهرات ضخمة والشعب يهتف ضد إيران (تقرير)

الحكومة العراقية تمهل المحتجين فترة زمنية لإخلاء ساحة التحرير قبل اقتحامها

متظاهرون يحرقون منزل نائب عراقي جنوب بغداد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:40 ص

ملخص ونتيجة مباراة الهلال ضد أوراوا ريد دياموندز

أهداف مباراة الهلال وأوراوا ريد دياموندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

11:20 ص

ملخص مباراة الهلال وأوراوا

11:50 ص

عاجل.. أحمد ياسر ريان مفاجأة "فايلر" في الأهلي

02:58 م

عاجل.. ثلاثي الزمالك ونجم الأهلي في قائمة المرشحين لأفضل لاعب داخل إفريقيا

01:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status