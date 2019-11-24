Advertisements
Advertisements
Advertisements

يلا Manchester United شوت مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وشيفيلد بث مباشر كورة أونلاين يلاشوت plus يوتيوب جودة عالية

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 03:11 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
يلا Manchester United شوت مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وشيفيلد بث مباشر كورة أونلاين يلاشوت plus يوتيوب جودة عالية

يلتقي فريق Manchester United مع نظيره Sheffield United FC، مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم، في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم الأحد، على استاد "برامول لين" ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر للدوري الإنجليزي.

موقف شيفيلد ومانشستر قبل مباراة الأحد

يخوض فريق شيلفيد يونايتد مباراة اليوم في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة، جمعهم من الانتصار في 4 مباريات والتعادل في 5 مواجهات وتلقى الهزيمة في 3 لقاءات، وأحرز 13 هدفا وتلقت شبكه 9 أهداف، أما فريق مانشستر يونايتد فيقع في المركز العاشر برصيد 16 نقطة، جمعهم من الفوز في 4 لقاءات والتعادل في 4 لقاءات والهزيمة في 4 مباريات، وأحرز لاعبو الشياطين الحمر 16 هدفا وتلقت شباكه 12 هدفا.

شيفيلد يقدم موسم أكثر من ممتاز

يقدم فريق شيفيلد يونايتد الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي موسم أكثر من ممتاز واستطاع أن يحقق نتائج إيجابية أمام الكبار حيث سبق له وأن فاز على أرسنال وتعادل مع تشيلسي وسقط في فخ الهزيمة أمام ليفربول بهدف دون رد بصعوبة بالغة مما يشير إلى أن الفريق لن يكون صيدا سهلا لفريق مانشستر يونايتد في لقاء اليوم.

ويتطلع شيفيلد يونايتد إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم وحصد الثلاثة نقاط ومواصلة نتائجة الإيجابية أمام الكبار، وخاصة وأن نقاط اللقاء ستقفز به 4 مراكز دفعة واحدة وتجعله في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، كريس ويلدر المدير الفني لشيفيلد يونايتد استقر على خوض مباراة اليوم بنفس التشكيل الذي يعتمد عليه في الفترة الماضية وخاصة وأن الفريق حقق نتائج مميزة في المسابقة حتى الآن.

ومن المتوقع أن يبدأ شيفيلد يونايتد لقاء اليوم بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: سيمون مور

خط الدفاع: جاك أوكونيل - كريس باشام - جون إيجان

خط الوسط: جورج بالدوك - جون لوندسترام - جون فليك - أوليفر نوروود - إيندا ستيفينز

خط الهجوم: ليس ميسوت - كالوم روبنسون

مانشستر يونايتد يسعى لانتفاضة في الدوري الإنجليزي

وعلى الجانب الأخر يسعى فريق مانشستر يونايتد إلى تحقيق الفوز وخطف نقاط اللقاء الثلاثة من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يقدم موسم متواضع على مستوى النتائج والأداء ولا سيما وأن الجميع توقع أن يظهر الشياطين الحمر بمستوى غير تحت قيادة النرويجي سولسكاير.

فوز مانشستر يونايتد في لقاء اليوم سيقفز به للمركز الخامس مؤقتا لحين انتهاء مباريات الجولة الثالثة عشر للدوري الإنجليزي، ومن المتوقع أن يبدأ مانشستر يونايتد لقاء اليوم بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: دافيد دي خيا

خط الدفاع: أشلي يونج - فيكتور ليندلوف - هاري ماجواير - وان بيساكا

خط الوسط: سكوت ماكتوميناي – فريد - أنتوني مارسيال - ماركوس بيريرا - داني جيمس

خط الهجوم: ماركوس راشفورد

Advertisements

أخبار تهمك

إنبي يطلب ثنائي الأهلي ولاعب شاب مقابل أسامة جلال

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

منذ حوالي 21 ساعة

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي ويتمسك ببقاءه

منذ حوالي 21 ساعة

رينيه فايلر يرفض رحيل جناح الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

ملخص ونتيجة مباراة الهلال ضد أوراوا ريد دياموندز

منذ حوالي 4 ساعات

أهداف مباراة الهلال وأوراوا ريد دياموندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أحمد ياسر ريان مفاجأة "فايلر" في الأهلي

منذ نصف ساعة

ملخص مباراة الهلال وأوراوا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. صدمة في الأهلي من مدة غياب حمدي فتحي

منذ حوالي 7 ساعات

رئيس هيئة الأرصاد يكشف حقيقة تعرض مصر لأعاصير قادمة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. ثلاثي الزمالك ونجم الأهلي في قائمة المرشحين لأفضل لاعب داخل إفريقيا

منذ ساعتين و 10 دقيقة

’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ريفر بليت وفلامنجو بث مباشر Libertadores‏ كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة فلامنجو Copa

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. نقل حارس مرمى الأهلي للمستشفى بعد إصابة مفجعة

منذ حوالي 17 ساعة

YALLA شووت مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر رابط ماتش AHilal Saudi يلا شوت PLUS رابط ماتش الهلال

منذ حوالي 4 ساعات

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWman city رابط مباشر السيتي ONLINE

منذ حوالي 22 ساعة

KORA مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا الياباني بث مباشر اليوم الأحد 24 / 11 / 2019 الإياب نهائي آسيا LIVE

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:40 ص

ملخص ونتيجة مباراة الهلال ضد أوراوا ريد دياموندز

أهداف مباراة الهلال وأوراوا ريد دياموندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

11:20 ص

ملخص مباراة الهلال وأوراوا

11:50 ص

عاجل.. أحمد ياسر ريان مفاجأة "فايلر" في الأهلي

02:58 م

عاجل.. ثلاثي الزمالك ونجم الأهلي في قائمة المرشحين لأفضل لاعب داخل إفريقيا

01:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status