يلا Manchester United شوت مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وشيفيلد بث مباشر كورة أونلاين يلاشوت plus يوتيوب جودة عالية

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يلتقي فريق Manchester United مع نظيره Sheffield United FC، مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم، في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم الأحد، على استاد "برامول لين" ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر للدوري الإنجليزي.





موقف شيفيلد ومانشستر قبل مباراة الأحد





يخوض فريق شيلفيد يونايتد مباراة اليوم في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة، جمعهم من الانتصار في 4 مباريات والتعادل في 5 مواجهات وتلقى الهزيمة في 3 لقاءات، وأحرز 13 هدفا وتلقت شبكه 9 أهداف، أما فريق مانشستر يونايتد فيقع في المركز العاشر برصيد 16 نقطة، جمعهم من الفوز في 4 لقاءات والتعادل في 4 لقاءات والهزيمة في 4 مباريات، وأحرز لاعبو الشياطين الحمر 16 هدفا وتلقت شباكه 12 هدفا.





شيفيلد يقدم موسم أكثر من ممتاز





يقدم فريق شيفيلد يونايتد الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي موسم أكثر من ممتاز واستطاع أن يحقق نتائج إيجابية أمام الكبار حيث سبق له وأن فاز على أرسنال وتعادل مع تشيلسي وسقط في فخ الهزيمة أمام ليفربول بهدف دون رد بصعوبة بالغة مما يشير إلى أن الفريق لن يكون صيدا سهلا لفريق مانشستر يونايتد في لقاء اليوم.





ويتطلع شيفيلد يونايتد إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم وحصد الثلاثة نقاط ومواصلة نتائجة الإيجابية أمام الكبار، وخاصة وأن نقاط اللقاء ستقفز به 4 مراكز دفعة واحدة وتجعله في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، كريس ويلدر المدير الفني لشيفيلد يونايتد استقر على خوض مباراة اليوم بنفس التشكيل الذي يعتمد عليه في الفترة الماضية وخاصة وأن الفريق حقق نتائج مميزة في المسابقة حتى الآن.





ومن المتوقع أن يبدأ شيفيلد يونايتد لقاء اليوم بتشكيل مكون من:-





حراسة المرمى: سيمون مور





خط الدفاع: جاك أوكونيل - كريس باشام - جون إيجان





خط الوسط: جورج بالدوك - جون لوندسترام - جون فليك - أوليفر نوروود - إيندا ستيفينز





خط الهجوم: ليس ميسوت - كالوم روبنسون





مانشستر يونايتد يسعى لانتفاضة في الدوري الإنجليزي





وعلى الجانب الأخر يسعى فريق مانشستر يونايتد إلى تحقيق الفوز وخطف نقاط اللقاء الثلاثة من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يقدم موسم متواضع على مستوى النتائج والأداء ولا سيما وأن الجميع توقع أن يظهر الشياطين الحمر بمستوى غير تحت قيادة النرويجي سولسكاير.





فوز مانشستر يونايتد في لقاء اليوم سيقفز به للمركز الخامس مؤقتا لحين انتهاء مباريات الجولة الثالثة عشر للدوري الإنجليزي، ومن المتوقع أن يبدأ مانشستر يونايتد لقاء اليوم بتشكيل مكون من:-





حراسة المرمى: دافيد دي خيا





خط الدفاع: أشلي يونج - فيكتور ليندلوف - هاري ماجواير - وان بيساكا





خط الوسط: سكوت ماكتوميناي – فريد - أنتوني مارسيال - ماركوس بيريرا - داني جيمس





خط الهجوم: ماركوس راشفورد



