جامعة عين شمس تنظم مهرجان ترفيهي توعوي لاصحاب القدرات الخاصة

تنظم كلية الدراسات العليا والطفولة بجامعة عين شمس وبالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والتضامن الاجتماعي ومؤسسة انا مصرواية وتعالوا نعلم ولادنا معني الولاء و جمعية حكماء مصر ، مهرجان ترفيهي توعوي للأطفال وعائلاتهم بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة تحت شعار «أهلا باولادنا الغالين»، يوم ٣ ديسمبر في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا ، لتسليط الضوء على مشاكل ومتطلبات ذوي القدرات الخاصة ، وتعزيز فهم أفضل لقضاياهم وحقوقهم.





وفي إطار رسالة جامعة عين شمس، أكدت الدكتورة هويدا الجبالي عميدة كلية الدراسات العليا والطفولة أن هناك رغبة ورسالة من الجامعة بتبني العديد من البرامج التوعوية أبرزها، احتفالات اليوم العالمي للأشخاص ذوي القدرات الخاصة ، مشيرة إلى أنه سيتم تسليط الضوء فيها على قدراتهم، وتعزيز وعي الجمهور بإمكانياتهم.





ومن المفترض أن يشهد المهرجان مشاركة ما يقارب 1000 طفل وطفلة، ضمن الفئة العمرية من سنتين إلى 12 سنة، وعدد من الشخصيات الأمنية و العامة َوالاجتماعية والرياضية الإعلامية والفنية المعروفة.





كما طالبت الدكتورة هويدا الجبالي بأهمية إعطاء أصحاب القدرات الخاصة فرصة المشاركة في الأمور التي تتعلق بتطوير حياتهم وصحتهم في جميع المجالات، وإشراكهم بمختلف الفعاليات لإزالة أي قصور في فهم المجتمع تجاههم، وتمنّت أن لا يكون دور هذا اليوم لاصحاب الهمم هو مجرد أنشطة ترفيهية، وإنما محطات رئيسية على الطريق الصحيح نحو تذليل السبل في تخطي المصاعب التي تواجههم من خلال دعم قضايا الإعاقة بما يواكب التوجُّه العام للقيادة السياسية الحكيمة.





كما ستشمل الندوة رعاية وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبدالغفار والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.





وسيدير الاحتفالية في ال٣ من ديسمبر الجاري الإعلامي حسام مصطفى.