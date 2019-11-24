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سجل الفائزين بلقب دوري أبطال آسيا
الأحد 24/نوفمبر/2019 - 03:11 م
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محمد أيمن
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تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي من حصد لقب بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم وذلك بفوزه على فريق نادي أوراوا ريد دياموندز الياباني بثلاثة أهداف مقابل لا شيء بمجموع المباراتين .
ونجح الفريق السعودي في حصد اللقب والثأر من الفريق الياباني الذي حرمه من الحصول على اللقب في عام 2017 وذلك بعد أن حصد فريق أوراوا البطولة بفوزه إياباً في اليابان بهدف مقابل لا شيء والتعادل ذهاباً 1-1 .
وفي التقرير التالي يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على أبرز الفرق المتوجة بلقب دوري أبطال آسيا بعد حصد الزعيم السعودي للقب .
البطولة بدأت عام 1967 تحت مسمى بطولة الآندية الآسيوية قبل أن يتحول إسمها في عام 2003 إلى بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم وجاء سجل الفائزين بها على النحو التالي :-
1- 1967 نادي تابع للكيان الصهيوني.
2- 1968 نادي تابع للكيان الصهيوني .
3- 1970 نادي إستقلال طهران الإيراني .
4- 1971 نادي تابع للكيان الصهيوني .
5- 1985 نادي داو رويالز .
6- 1986 نادي جيف يونايتد تشيبا .
7- 1987 نادي طوكيو فيردي .
8- 1989 نادي السد .
9- 1990 نادي لياونينج .
10- 1991 نادي إستقلال طهران الإيراني .
11- 1991 نادي الهلال
12- 1993 نادي باس
13- 1994 نادي تاي فارمرز
14- 1995 نادي تاي فارمرز بنك
15- 1995 نادي سيونغنام
16- 1997 نادي بوهانغ ستيلرز
17- 1998 نادي بوهانغ ستيلرز
18- 1999 نادي جوبيلو إيواتا
19- 2000 نادي الهلال
20- 2001 نادي سوون سامسونغ
21- 2002 نادي سوون سامسونغ
22- 2003 نادي العين
23- 2004 نادي الإتحاد
24- 2005 نادي الإتحاد
25- 2006 نادي هيونداي موتورز
26- 2007 نادي أوراوا
27- 2008 جامبا أوساكا
28- 2009 نادي بوهانغ ستيلرز
29- 2010 نادي سيونغنام
30- 2011 نادي السد
31- 2012 نادي أولسان هيونداي
32- 2013 نادي جوانجو
33- 2014 نادي ويسترن سيدني
34- 2015 نادي جوانزو
35- 2016 نادي هيونداي موتورز
36- 2017 نادي أوراوا ريد دياموندز
37- 2018 نادي كاشيما إنتلرز
38- 2019 نادي الهلال
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