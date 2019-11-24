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يلا elnasser شوت كورة أونلاين مشاهدة مباراة النصر والوحدة kora online بث مباشر مباراة النصر كورة لايف HD

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 03:05 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يلاقي فريق الوحدة نظيره النصر، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي، مساء اليوم الأحد.

 

يحل فريق النصر ضيفًا على الوحدة، في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري السعودي، على استاد الملك عبد العزيز.

 

يحتل فريق الوحدة المركز السابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 15 نقطة، فيما يتواجد النصر في المركز الثاني برصيد 20 نقطة.

 

موعد مباراة النصر والوحدة في اليوم

تُقام مباراة النصر والوحدة في الخامسة وعشرون دقيقة بتوقيت مصر والسادسة وعشرون دقيقة بتوقيت السعودية من مساء اليوم الأحد.

 

القناة الناقلة لمباراة النصر والوحدة في الدوري السعودي

تُذاع مباراة النصر والوحدة عبر قناة KSA Sports 1 HD بتعليق فارس عوض.

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