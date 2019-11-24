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وفد علماء أمريكي يزور المتحف القومي للحضارة بالفسطاط

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 03:05 م
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بوابة الفجر
حسام زيدان
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استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط، وفد علماء مصريات من جامعة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الدكتور أحمد الشربيني المشرف العام على المتحف إن الزيارة تضمنت تفقد قاعة العرض وكذلك مركز المؤتمرات بالمتحف وقاعة السينما والمسرح المكشوف والمصبغة الأثرية التي تعود للعصر الفاطمي ورافقهم خلال تلك الزيارة الأستاذ محروس الصناديدي كبير أمناء بالمتحف.

وأبدى أعضاء الوفد إعجابهم بقاعة العرض المؤقت وما تحويه من كنوز تبرز إبداعات المصرى القديم المتمثلة في تقنيات الحرف المصرية عبر العصور ، كما أبهرهم أسلوب العرض المتحفي داخل القاعة والتي تحكي قصة تطور أربعة من أقدم الحرف التي عرفها المصري القديم والتي ماتزال مستمرة حتى عصرنا الحاضر.

وهي حرف الفخار والنسيج والنجارة والحلي، ويرتبط هذا العرض بالتراث الشعبي الموجود في أقاليم مصر المختلفة مثل سيوة والواحات والنوبة وسيناء والصعيد والدلتا.

والجدير بالذكر أنه سيتم قريبًا افتتاح قاعتين كبيرتين بالمتحف هما قاعة العرض الرئيسية التي تبرز معالم الحضارة المصرية فى كافة عصورها التاريخية بالإضافة إلى قاعة المومياوات الملكية، حيث سيتم نقل تلك المومياوات من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط في احتفالية كبيرة يشهدها العالم.
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