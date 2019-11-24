تعرف على تفاصيل مشروع روضة السيدة (تل العقارب سابقا)

مشروع روضة السيدة هو أحد المشروعات التنموية الهامة التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي لقاطني حي روضة السيدة (تل العقارب سابقًا).



ويتم تنفيذه من خلال مكون تأهيل اجتماعي وتعديل للسلوك عن طريق تكوين مجموعات وروابط من الشباب بالمنطقة وتأهيلهم وتدريبهم على مجموعة من المهارات الحياتية وتعديل السلوك مثل نبذ العنف تقبل الآخر، وتأهيل المقبلين على الزواج.



ويعمل علي رفع وعي سيدات حي روضة السيدة من خلال إكسابهم العديد من المهارات الاجتماعية وتعديل السلوك والتعامل مع القضايا المختلفة منها التربية الوالدية والتعامل السليم مع الأطفال والنظافة وصحة المرأة وتنظيم الأسرة.



كما يعمل المشروع أيضًا من خلال مكون ثقافي وتعليمي، حيث يتم تنفيذ مجموعة من البرامج الفنية المتنوعة منها مسرح وسينما الشارع والتي تتضمن رسائل المشروع المختلفة، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات واعظي وواعظات الأزهر لنشر القيم وتنفيذ برنامج لمحو الامية.



وتبلغ مساحة المنطقة التي يستهدفها المشروع 7،5فدان، ويبلغ عدد سكانها 3561 نسمة.



ويتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني.



وشهدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم حفل إطلاق مشروع روضة السيدة، بمشاركة وحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ونخبة من الفنانين والرياضيين.



ووقعت وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة غادة والي، بروتوكول تعاون مع ومؤسسة أسمعونا المسند إليها تنفيذ مشروع روضة السيدة (تل العقارب سابقا)، حيث قام بالتوقيع عن الوزارة عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي، وعن المؤسسة الدكتور محمد فتحي رئيس مجلس أمناء مؤسسة أسمعونا.

