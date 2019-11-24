Advertisements
Advertisements
Advertisements

فرنسا: أبو ظبي تستضيف المقر الرئيسي للبعثة البحرية الأوروبية للخليج

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 02:55 م
Advertisements
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
Advertisements
ستعمل قاعدة بحرية فرنسية في أبو ظبي كمقر لبعثة بقيادة أوروبية لحماية مياه الخليج وسيتم تشغيلها قريبًا، حسبما أعلن وزيرة الدفاع الفرنسية اليوم الأحد.

وقال وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي، للصحفيين في قاعدة بحرية فرنسية في أبو ظبي، عاصمة الإمارات العربية المتحدة: "لقد قمنا هذا الصباح بإضفاء الطابع الرسمي على أن مركز القيادة سيكون على أساس الأراضي الإماراتية".

وأضافت المسؤولة، في خطاب أمام الأفراد العسكريين الفرنسيين، أن مركز القيادة سيستضيف نحو عشرة مسؤولين يمثلون الدول المعنية، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".

وأردفت قائلة، إنه في المرة القادمة التي زارت فيها القاعدة تمنت أن تعمل المهمة وشكرت دولة الإمارات العربية المتحدة لدعمها.

وأوضحت، اليوم الأحد: "لم يكن لدينا طلب مماثل من الإمارات".

وقد قالت "بارلي"، يوم السبت إن المبادرة يمكن أن تبدأ في أوائل العام المقبل، وسوف تنضم حوالي 10 حكومات أوروبية وغير أوروبية، في انتظار موافقة البرلمان.

كما أضافت وزيرة الدفاع الفرنسية، إن المهمتين ستنسقان من أجل ضمان سلامة الملاحة في منطقة متوترة بالفعل.

وأوضحت: "نأمل ... أن نساهم في الملاحة التي تكون آمنة قدر الإمكان في منطقة نعرف أنها متنازع عليها وحيث وقع عدد معين من الحوادث الخطيرة بالفعل".

وقالت "بارلي"، يوم السبت، إن باريس سترسل معدات دفاعية سعودية لمواجهة هجمات على علو منخفض بعد أن طلبت الرياض المساعدة في أعقاب هجوم في سبتمبر على منشات المملكة النفطية وألقت واشنطن والرياض باللوم على ايران. ونفت طهران تورطها.

كما أدانت انتهاكات إيران الأخيرة الاتفاق النووي لعام 2015.

وفرنسا، هي المؤيد الرئيسي لخطة لبناء قوة بحرية بقيادة أوروبية لضمان سلامة النقل البحري في مضيق هرمز بعد هجمات ناقلة في وقت سابق هذا العام ألقت واشنطن باللوم فيها على إيران.

نفت طهران أن تكون وراء الهجمات على الناقلات والسفن الأخرى في ممرات الشحن العالمية الرئيسية قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة في مايو والتي زادت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران ودول الخليج العربية.

خففت الإمارات من رد فعلها على الهجمات ودعت إلى وقف التصعيد والحوار مع إيران.


تم الإعلان عن الخطة لأول مرة في يوليو، وهي مستقلة عن المبادرة البحرية التي تقودها الولايات المتحدة والتي تخشى بعض الدول الأوروبية أن تزيد من حدة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

فرنسا ايران اوروبا السعودية الامارات

أخبار تهمك

ملخص ونتيجة مباراة الهلال ضد أوراوا ريد دياموندز

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. ثلاثي الزمالك ونجم الأهلي في قائمة المرشحين لأفضل لاعب داخل إفريقيا

منذ ساعتين و 13 دقيقة

KORA مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا الياباني بث مباشر اليوم الأحد 24 / 11 / 2019 الإياب نهائي آسيا LIVE

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس هيئة الأرصاد يكشف حقيقة تعرض مصر لأعاصير قادمة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أحمد ياسر ريان مفاجأة "فايلر" في الأهلي

منذ 33 دقيقة

عاجل.. نقل حارس مرمى الأهلي للمستشفى بعد إصابة مفجعة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. صدمة في الأهلي من مدة غياب حمدي فتحي

منذ حوالي 7 ساعات

أهداف مباراة الهلال وأوراوا ريد دياموندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

منذ حوالي 4 ساعات

رينيه فايلر يرفض رحيل جناح الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

ملخص مباراة الهلال وأوراوا

منذ حوالي 4 ساعات

ترحيل وائل جسار من هذه الدولة

منذ حوالي 9 ساعات

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWman city رابط مباشر السيتي ONLINE

منذ حوالي 22 ساعة

’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ريفر بليت وفلامنجو بث مباشر Libertadores‏ كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة فلامنجو Copa

منذ حوالي 18 ساعة

YALLA شووت مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر رابط ماتش AHilal Saudi يلا شوت PLUS رابط ماتش الهلال

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي ويتمسك ببقاءه

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

صحيفة: قطر ستخرج عن الصف العربي وتعرقل أي إجراء ضد إيران

من جدة.. "بومبيو": سنتحدث مع السعودية والإمارات أننا جميعًا متحالفون استراتيجيًا

بومبيو يناقش إيران مع حلفائها الخليجيين وسط أزمة متفاقمة

أمريكا: استئناف إيران تخصيب "اليورانيوم" ليس مفاجأة لنا

الأمم المتحدة ترسل خبراء للتحقيق في الهجمات السعودية

بومبيو: الولايات المتحدة تدعم "حق السعودية في الدفاع عن نفسها"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:40 ص

ملخص ونتيجة مباراة الهلال ضد أوراوا ريد دياموندز

عاجل.. أحمد ياسر ريان مفاجأة "فايلر" في الأهلي

02:58 م

أهداف مباراة الهلال وأوراوا ريد دياموندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

11:20 ص

ملخص مباراة الهلال وأوراوا

11:50 ص

عاجل.. ثلاثي الزمالك ونجم الأهلي في قائمة المرشحين لأفضل لاعب داخل إفريقيا

01:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status