الفنان محمد عبدالرحمن يهنئ كريم عفيفي بمناسبة عيد ميلاده







ظهر"عبدالحمن" في الصورة برفقة صديقه النجم كريم عفيفي، يهنئه بعيد ميلاده قائلاً: " كل سنة وانت طيب يا صاحبي يا جدع، وربنا يديم المعروف ما بينا ، يا أبو أسر يا سكره".



وجاء رد "عفيفي" على الصورة قائلاً: "التوت العسل، وانت طيب يا صاحبي".



في سياق متصل تصدر "عبدالرحمن" أفيش فيلم "لص بغداد"، ضمن فاعليات الدعاية للفيلم التي بدأتها شركة سنيرجي، وشارك في العمل كوكبة من نجوم الفن وأبرزهم"محمد إمام، فتحي عبدالوهاب، محمد عبدالرحمن، ياسمين رئيس، صلاح عبدالله، أمينة خليل، وهوا من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.



من ناحية أخرى يستعد محمد عبد الرحمن للمشاركة في فيلم جديد بعنوان "سيدى بشر" بمشاركة النجم على ربيع، وتأليف أمين جمال، وإخراج سامح عبد العزيز والمقرر إنطلاق موعد تصويره بعد أسبوع، ويعد العمل الثاني الذي يجمع بين "توتا" و"ربيع" فى السينما بعد مشاركتهما سوياً فيلم "خير وبركة" العام قبل الماضى.



نشر الفنان محمد عبدالرحمن، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".