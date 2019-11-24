الإفتاء توضح حكم صلاة الرجل بـ"الفانلة الحمالات"



وعقب الدكتور محمد عبد السميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، للرد على استفسارات المتابعين، قائلًا: "إن الصلاة بالفانلة الحمالات جائزة ولا شيء فيها"، موضحًا أن الرسول صلى الله عليه وسلم- نهي أن يصلى الرجل وليس على عاتقه "أي أكتافه" شيء، موضحًا أن عورة الرجل في الصلاة من السرة للركبة.



الجدير بالذكر، أن الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، قال إنه لا مانع شرعًا للرجل أن يصلي بالفانلة الداخلية "الحمالات".



وأوضح "شلبي" في إجابته عن سؤال: "هل تجوز الصلاة بملابس خفيفة؟"، أن عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة عند جمهور العلماء، الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، مضيفًا: أما كشف الذراع أو الكتف أو ما تحت الركبتين فجائز، والصلاة صحيحة ولو ستر كل البدن أولى وأفضل.



ورد سؤال للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الأحد، ما حكم صلاة الرجل بالفانلة الحمالات.