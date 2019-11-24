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الإفتاء: يجوز للمرأة أن تأخذ المال خلسة من زوجها في حالة واحدة

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 02:53 م
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الإفتاء
الإفتاء
هدى عبدالرازق
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وجهت سيدة، سؤالا إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء عبر موقع "فيسبوك"، قائلة: "هل يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه لشراء أمور ضرورية لأولادها لا يوفرها الزوج".

ومن ناحيته، أوضح الشيخ محمد عبد السميع، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء، خلال البث المباشر لدار الإفتاء، أنه يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه في حال أنها ستنفق المال في الضروريات التي لا يوفرها الزوج كالمأكل والملبس والمشرب.

وأوضح عضو لجنة الإفتاء، أنه لا يجوز للزوجة أن تأخذ مال من زوجها خلسة لتحقيق الرفاهية لأولادها كشراء ما يزيد عن الحاجة من مأكل وملبس، أو لكي يذهب الأولاد إلى رحلة.
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