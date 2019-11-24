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عبدالمحسن سلامة: 'الأهرام' ثاني أقدم صحيفة في العالم بعد 'النيويورك تايمز'

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 02:46 م
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عبدالمحسن سلامة
عبدالمحسن سلامة
ميسون أبو الحسن
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قال الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن المؤسسة شهدت إنجازات لم تحدث طوال 10 سنوات مضت؛ فالأول مرة يتم إنشاء 3 كليات جديدة في جامعة الأهرام الكندية، بمعدل 50% من قوة الجامعة، موضحًا أنه تم تأسيس الجامعة عام 2002، وحتى عام 2017 كانت تحتوي على 6 كليات فقط.


وأضاف خلال مؤتمر صحفي لمؤسسة الأهرام، اليوم، لإطلاق منصتها الرقمية في ثوبها الجديد، أن المؤسسة لديها مشروع مهم في الغردقة يتم تنفيذه الآن، وآخر في القرية الذكية جاري الانتهاء منه، ولديها عروض أخرى تتشاور فيها مع الوطنية للصحافة، بالإضافة إلى مشروع آخر مع بنك القاهرة، وذلك بعد إسقاط 85 مليون جنيه من ديون المؤسسة.


وتابع: "عقدنا اجتماعًا مع الهيئة الوطنية للصحافة، الإثنين الماضي، وعرضنا أحدث مشروعين لدينا، وهم تحت الموافقة من الجهات المعنية، نحن قادرون على توفير موارد تكفي لتغطية العجز، خاصة وأن لدينا مشكلات مالية منذ 2011 في كل المؤسسات، ولكن هذا لن يدفعنا للتوقف".

وأوضح "سلامة" أن المشروع الأهم الآن، هو المنصة الرقمية للمؤسسة، خاصة وأن الأهرام ثاني أقدم صحيفة في العالم بعد النيويورك تايمز، لافتًا إلى أنها مهمة ثقيلة، ولكن المؤسسة قادرة على الحفاظ عليها، باعتباره قوة دفع كبيرة في الجانب المهني.

جاء ذلك بحضور الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة المؤسسة، والكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس التحرير، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة، على رأسهم عبدالله حسن وكيل أول الهيئة، والدكتور محمود علم الدين.
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الكلمات المفتاحية

منصة الأهرام الإلكترونية مؤسسة الأهرام عبدالمحسن سلامة الفجر

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