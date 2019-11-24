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عاجل.. أحمد ياسر ريان مفاجأة "فايلر" في الأهلي

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 02:58 م
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أحمد ياسر
أحمد ياسر
محمد الصو
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استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على استعادة أحد أوراق الفريق المعارة، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

واتخذ فايلر، قرارًا باستعادة أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق المُعار إلى صفوف الجونة، بعدما لعب هناك الموسم الماضي، قبل أن يتم تجديد إعارته لمدة موسم آخر.

ويأتي قرار فايلر، بعدما ظهر ريان بمستوى مميز للغاية خلال مشاركته ببطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والتي استضافتها مصر بالفترة من 8 حتى 22 من الشهر الجاري.

وساهم ريان مع المنتخب الوطني الأولمبي بقيادة شوقي غريب، في حصد بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، بعد الفوز على كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف وحيد بالمباراة النهائية.

وتأهلت منتخبات مصر صاحب اللقب وكوت ديفوار الوصيف، وجنوب إفريقيا صاحب المركز الثالث، إلى نهائيات أولمبياد طوكيو والمقرر إقامتها في يوليو المقبل.

وكان للاعبي المنتخب الوطني الأولمبي، العدد الأكبر من الجوائز الفردية، حيث حصل محمد صبحي على جائزة أفضل حارس ورمضان صبحي على أفضل لاعب بالبطولة، ومصطفى محمد أفضل هداف، ومنتخب مصر صاحب اللعب النظيف.

وتوج الفراعنة الصغار بلقب البطولة لأول مرة في التاريخ، وتحقيق الصعود لأوليمبياد طوكيو 2020، للمرة الثانية عشر في تاريخهم بالبطولة التي تنطلق يوليو المقبل.
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رينيه فايلر الدوري المصري الأهلي اخبار الاهلي احمد ياسر ريان

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