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الهلال ضد الترجي " تعيد للأذهان " مواجهات العرب في كأس العالم للأندية

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 02:35 م
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الاهلي وإتحاد جدة
الاهلي وإتحاد جدة
محمد أيمن
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تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي من حصد بطولة دوري أبطال آسيا بفوزه على فريق نادي أوراوا ريد دياموندز الياباني بثلاثة أهداف مقابل لا شيء بمجموع المباراتين .

وسيلاقي نادي الهلال في بطولة كأس العالم للأندية فريق عربي آخر وهو الترجي الرياضي التونسي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا لتعيد تلك المباراة للأذهان تاريخ مواجهات العرب في البطولة .

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على المواجهات العربية التي شهدتها بطولة كأس العالم للاندية منذ بدايتها .

 المواجهة الأولى 

اللقاء العربي الأول في مونديال الاندية جمع بين النصر السعودي وفريق نادي الرجاء المغربي لحساب مباريات المجموعة الأولى والتي ضمت إلى جوارهم أندية كورينثيانز البرازيلي وريال مدريد الاسباني .

وتمكن وقتها فريق نادي النصر في تحقيق الفوز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة تألق فيها فؤاد أمين واللاعب الجزائري موسى صايب .

إتحاد جدة يقهر المارد الأحمر 

ولم تغب المواجهات العربية سوى خمسة سنوات فقط حيث تجدد اللقاء بين فريقين عربيين هما إتحاد جدة السعودي والنادي الأهلي  ونجح بطل آسيا في حسم المواجهة عن طريق اللاعب محمد نور .

السد يلدغ الترجي 

وفي نسخة 2011 تواجه السد القطري وفريق نادي الترجي الرياضي التونسي ونجح الفريق السداوي في تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف ليخرج أبناء باب سويقة من البطولة خالين الوفاض .

العين يضرب الترجي بالثلاثة 

آخر المواجهات العربية جمعت بين العين الإماراتي والسد القطري في البطولة الماضية ونجح رفقاء حسين الشحات في تحقيق الفوز على بطل أفريقيا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء .
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الكلمات المفتاحية

كأس العالم للأندية دورى ابطال اسيا المواجهات العربية الأهلي

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