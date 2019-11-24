وزير الإسكان: تطوير 220 ألف وحدة سكنية جديدة في أماكن الخطورة الداهمة

أكد المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن مشكلة العشوائيات ليست مشكلة عمرانية وإنما هي مشكلة اجتماعية واقتصادية يظهر وجهها القبيح في العمران ومنطقة السيدة زينب لها طابع تاريخي لذا كان لابد من مراعاة أن يتناسب المشروع مع هذا الطابع، وأن يتناسب مع الطابع العمراني الذي تنتهجه الدولة.



وأضاف الجزار إنه مع نهاية هذا العام سوف نكون قد انتهينا من القضاء على الأماكن ذات الخطورة القصوى، حيث يتم الإنتهاء من تطوير 220 ألف وحدة سكنية جديدة في أماكن الخطورة الداهمة.



جاء ذلك خلال إطلاق وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة غادة والي، حفل تنمية مشروع روضة السيدة اجتماعيا وهو أحد المشروعات التنموية التي تنفذها الوزارة لقاطني حي روضة السيدة (تل العقارب سابقًا)، وذلك بمشاركة وحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.



وتبلغ مساحة المنطقة التي يستهدفها المشروع 7،5 فدان ويبلغ عدد سكانها 3561 نسمة وينفذ من خلال مكون تأهيل اجتماعي وتعديل للسلوك عن طريق تكوين مجموعات وروابط من الشباب بالمنطقة وتأهيلهم وتدريبهم على مجموعة من المهارات الحياتية وتعديل السلوك مثل نبذ العنف، تقبل الآخر وتأهيل المقبلين على الزواج، بالاضافة إلى رفع وعي سيدات حي روضة السيدة من خلال إكسابهم العديد من المهارات الاجتماعية وتعديل السلوك والتعامل مع القضايا المختلفة منها التربية الوالدية والتعامل السليم مع الاطفال والنظافة وصحة المرأة وتنظيم الاسرةويتضمن المشروع مكون ثقافي وتعليمي، حيث يتم تنفيذ مجموعة من البرامج الفنية المتنوعة منها مسرح وسينما الشارع والتي تتضمن رسائل المشروع المختلفة، بالأضافة إلى الاستفادة من خبرات واعظي وواعظات الأزهر لنشر القيم وتنفيذ برنامج لمحو الأمية.



ويتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني.

