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فوز أنغام بجائزة "Hollywood Music in Media Awards" لعام 2019

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 02:34 م
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بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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فازت المطربة أنغام، بجائزة هوليوود ميوزيك أواردز - Hollywood Music in Media Awards على مستوى العالم لسنة 2019، عن ألبوم "حاله خاصة جداً"، والذى حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً على مستوى مصر والوطن العربي.

 

وتعاونت أنغام في الألبوم مع الشاعر أمير طعيمة ولحن عزيز الشافعى وتوزيع أحمد إبراهيم وتريات المايسترو هانى فرحات ولادبلت كلمات نور الدين محمد ولحن أحمد العتبانى وتوزيع أحمد إبراهيم جيتار عمرو طنطاوى  وتريات سعيد كمال.

 

سر ارتداء أنغام نظارة سوداء في حفلها الأخير

 

أكد زوج أنغام الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، أنها لا تعاني من أي شيء وهي بصحة جيدة، وذلك بعد قلق الجمهور عليها بسبب ارتدائها نظارة سوداء في حفل الكويت الذي أحيته الخميس قبل الماضي.

 

وكشف سر ارتدائها نظارة سوداء خلال الحفل، مشيرًا إلى أن ذلك بسبب الإضاءة المرتفعة التي تم تجهيزها، ولكي تتحرك بحرية دون أن يتجمع حولها المعجبين.

 

وشارك أنغام، في إحياء حفلها الغنائي بالكويت، المطرب اللبناني، وائل جسار.

 

تعليقها على حفل الكويت

 

أعربت الفنانة أنغام، عن سعادتها الكبيرة بالغناء في دولة الكويت، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات  الشهير "إنستجرام".

 

صور من حفلها

 

حيث نشرت "أنغام"، مجموعة من الصور، أثناء غنائها على خشبة المسرح.

 

وعلقت على الصور قائلة:" الغناء لجمهور الكويت دائما مختلف، وغير عادي لأن جمهور الكويت جمهور غير عادي، أتمنى لكم السعادة كما أسعدتوني بحبكم واستقبالكم".

فوز أنغام بجائزة "Hollywood Music in Media Awards" لعام 2019
فوز أنغام بجائزة "Hollywood Music in Media Awards" لعام 2019
فوز أنغام بجائزة "Hollywood Music in Media Awards" لعام 2019
فوز أنغام بجائزة "Hollywood Music in Media Awards" لعام 2019
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