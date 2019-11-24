Advertisements
Advertisements
Advertisements

تغريدة مثيرة لإيفانكا ترامب بشأن عزل والدها من السلطة

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 02:31 م
Advertisements
إيفانكا ترامب
إيفانكا ترامب
وكالات
Advertisements

نشرت إيفانكا ترامب، تغريدة غير دقيقة عبر حسابها على موقع تويتر، تناولت فيها إجراءات عزل والدها من السلطة، تعرضت على إثرها لانتقادات واسعة.

 

وقالت إيفانكا: "من المحتمل أن يتسم تراجع الأخلاق العامة في الولايات المتحدة بإساءة استخدام سلطة المساءلة كوسيلة لسحق الخصوم السياسيين أو طردهم من مناصبهم"، مشيرة إلى أن التغريدة هي اقتباس من كلمات المؤرخ الفرنسي ألكسي دو توكفيل.

 

وبسحب قناة روسيا اليوم، رد مؤرخون على تدوينتها بالقول: " ليست صحيحة، وهي اقتباس مزيف"، حيث تعود المقولة في الواقع لقاض أمريكي اسمه جون إينيس كلارك هير، من كتابه "القانون الدستوري الأمريكي - 1889".

 

وأضاف المؤرخون أنه وبأخذ المقولة في سياقها الكامل، نجد أن كلارك هير كان يتحدث في الحقيقة عن ضرورة المساءلة والعزل، وفي هذه الحالة فإن استشهاد إيفانكا بمقولته لا يخدمها ولا والدها.

 

وقد وصفت إيفانكا، في وقت سابق إجراءات عزل والدها بـ "محاولة للانقلاب على نتائج الانتخابات".

وأضافت إيفانكا: "مسرب المعلومات طرف ثالث، ولم يكن مطلعا على المكالمة بين الرئيسين الأمريكي والأوكراني، ولم تكن بحوزته معلومات مباشرة".

 

وأكدت، على أن "هذه تجربة تعيشها إدارتنا وأسرتنا منذ الانتخابات"، وذلك ردا على الانتقادات الدائمة التي تطال والدها.

 

وكان مجلس النواب الأمريكي "الكونجرس" قد أقر في تصويت "تاريخي" على تشريع يجيز عقد جلسات استماع عامة في إطار التحقيقات، بشأن عزل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

 

ويواجه ترامب تحقيقا بهدف مساءلته عن اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، لحثه على التحقيق مع أسرة "بايدن" بشأن عمل هنتر مع مجموعة "بوريزما" الأوكرانية للطاقة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

قاض امريكي عزل ترامب تغريدة مثيرة ترامب امريكا إيفانكا ترامب

أخبار تهمك

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي ويتمسك ببقاءه

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. ثلاثي الزمالك ونجم الأهلي في قائمة المرشحين لأفضل لاعب داخل إفريقيا

منذ ساعة و 26 دقيقة

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الهلال hd

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس هيئة الأرصاد يكشف حقيقة تعرض مصر لأعاصير قادمة

منذ حوالي 13 ساعة

ترحيل وائل جسار من هذه الدولة

منذ حوالي 8 ساعات

إنبي يطلب ثنائي الأهلي ولاعب شاب مقابل أسامة جلال

منذ حوالي 4 ساعات

KORA مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا الياباني بث مباشر اليوم الأحد 24 / 11 / 2019 الإياب نهائي آسيا LIVE

منذ ساعتين و 14 دقيقة

«كورة لايف» MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر YALLAKORA يلا شوت حصري I7SRY رابط ماتش الهلالNOW

منذ ساعتين و 54 دقيقة

YALLA شووت مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر رابط ماتش AHilal Saudi يلا شوت PLUS رابط ماتش الهلال

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نقل حارس مرمى الأهلي للمستشفى بعد إصابة مفجعة

منذ حوالي 17 ساعة

’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ريفر بليت وفلامنجو بث مباشر Libertadores‏ كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة فلامنجو Copa

منذ حوالي 18 ساعة

رينيه فايلر يرفض رحيل جناح الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. صدمة في الأهلي من مدة غياب حمدي فتحي

منذ حوالي 6 ساعات

ملخص ونتيجة مباراة الهلال ضد أوراوا ريد دياموندز

منذ حوالي 3 ساعات

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWman city رابط مباشر السيتي ONLINE

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

جهل "إيفانكا ترامب" يعرضها للسخرية على تويتر! (صورة)

روسيا تعلق على اتهامها بالتورط في فضيحة محادثة ترامب وزيلينسكي

المدعي العام الأوكراني: لا يوجد دليل ضد هنتر بايدن حتى الآن

أوكرانيا: احتمال تورط نجل نائب الرئيس الأمريكي السابق في 15 قضية جنائية

أول تعليق من نائب الرئيس الأمريكي السابق حول القضية التي قد تتسبب في عزل "ترامب"

"ترامب" يحذر من أزمة اقتصادية إذا تم انتخاب أي مرشح ديمقراطي رئيسًا 2020

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:40 ص

ملخص ونتيجة مباراة الهلال ضد أوراوا ريد دياموندز

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الهلال hd

11:20 ص

«كورة لايف» MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر YALLAKORA يلا شوت حصري I7SRY رابط ماتش الهلالNOW

11:50 ص

YALLA شووت مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر رابط ماتش AHilal Saudi يلا شوت PLUS رابط ماتش الهلال

11:44 ص

عاجل.. ثلاثي الزمالك ونجم الأهلي في قائمة المرشحين لأفضل لاعب داخل إفريقيا

01:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status