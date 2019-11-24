محافظ القاهرة: "روضة السيدة" يتماشى مع توجيهات الرئيس بالاهتمام بالمواطن

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن منطقة روضة السيدة (تل العقارب سابقا) التي سوف تنفذ فيها المبادرة تقع على مساحة تبلغ أكثر من 7 أفدنة في قلب القاهرة وهي منطقة يقطنها 600 أسرة في مساكن كانت غير حضارية وغير لائقة وتم تطويرها بالفعل وتحويلها من منطقة عشوائية إلى منطقة حضارية ذات معمار تراثي على الطراز الفاطمي الإسلامي.



وأشار إلى أن المشروع تماشيًا مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية الذي كانت أولوياته الاهتمام بالمواطن وتوفير حياة كريمة له وقد تم إعادة تسكين أهالي المنطقة في وحدات سكنية كاملة الفرش والتجهيز.



وجاء ذلك خلال إطلاق وزارة التضامن الإجتماعى بقيادة غادة والي، حفل تنمية مشروع روضة السيدة إجتماعيا وهو أحد المشروعات التنموية التي تنفذها الوزارة لقاطني حي روضة السيدة (تل العقارب سابقًا)، وذلك بمشاركة وحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.



وتبلغ مساحة المنطقة التي يستهدفها المشروع 7،5فدان ويبلغ عدد سكانها 3561 نسمة وينفذ من خلال مكون تأهيل اجتماعي وتعديل للسلوك عن طريق تكوين مجموعات وروابط من الشباب بالمنطقة وتأهيلهم وتدريبهم على مجموعة من المهارات الحياتية وتعديل السلوك مثل نبذ العنف، تقبل الآخر وتأهيل المقبلين على الزواج، بالاضافة إلى رفع وعي سيدات حي روضة السيدة من خلال إكسابهم العديد من المهارات الاجتماعية وتعديل السلوك والتعامل مع القضايا المختلفة منها التربية الوالدية والتعامل السليم مع الاطفال والنظافة وصحة المرأة وتنظيم الاسرةويتضمن المشروع مكون ثقافي وتعليمي، حيث يتم تنفيذ مجموعة من البرامج الفنية المتنوعة منها مسرح وسينما الشارع والتي تتضمن رسائل المشروع المختلفة، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات واعظي وواعظات الأزهر لنشر القيم وتنفيذ برنامج لمحو الأمية.



ويتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني.

