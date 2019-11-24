بالأسماء.. إخلاء سبيل 3 متهمين بالشرقية في "طلائع حسم الإرهابية"

أخلت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، سبيل 3 متهمين بالشرقية في القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا والمعروفة باسم "طلائع حسم الإرهابية".



وجاءت أسماء المخلي سبيلهم كالاتي:



محمد عاشور حسن محمد، أحمد الشحات محمد، كريم نبوي.



وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت قرار بإدراج عدد من المتهمين في القضية على قائمة الكيانات الإرهابية ومن بين الأسماء المدرجة معتز مطر، ومحمد ناصر، وصابر مشهور، وياسر العمدة، وحمزة زوبع، ووجدي غنيم، ومجدى شلش، وعصام تليمة، ويحيى موسى.



وأبرز الاتهامات المنسوبة للمتهمين: الانضمام لجماعة أنشئت على خلاف القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من أداء عملها، وتخطيط قيادات الإخوان الهاربين خارج وداخل البلاد لإعادة تنظيم عناصر المجموعات المسلحة للجماعة تحت مسمى "طلائع حسم" ووضع برامج تدريبية لرفع مستواهم البدني والقتالى من خلال عدة محاور لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة والإضرار بمصالح البلاد.