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مونديال الأندية بعد تأهل الهلال.. السد في طريق ليفربول وصلاح

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 02:27 م
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الهلال السعودي
الهلال السعودي
علي نبوي
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يصطدم نادي الهلال السعودي بنظيره الترجي التونسي في افتتاح مشوار الفريقين خلال بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام في قطر الشهر المقبل.

وتحدد موعد مباراة الهلال والترجي يوم 14 من شهر ديسمبر المقبل بعد أن ابتعد الفريقان عن طريق ليفربول الإنجليزي بطل أوروبا الذي يضم بين صفوفه محمد صلاح حيث سيواجه الفائز منهما فريق فلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية في ربع النهائي.

وتوج الهلال بطلًا لدوري أبطال أسيا ظهر اليوم عقب الفوز على أوراوا ريد دياموندز الياباني بثلاثة أهداف دون رد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وكان الترجي قد تأهل لكأس العالم للأندية عقب فوزه بلقب دوري أبطال إفريقيا بعدما قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تتويجه باللقب على حساب الوداد المغربي.

بينما يفتتح نادي السد القطري مع فريق هينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة بطل دوري أبطال أوقيانوسيا يوم 11 من شهر ديسمبر ويلعب الفائز منهما مع فريق مونتيري المكسيكي بطل دوري أبطال كوناكاف.



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