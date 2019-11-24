نتنياهو يواجه عقوبة التحقيق أمام المحكمة.. وتحديات حزبه بعد اتهامه

طلبت جماعة مراقبة حقوق الإنسان من المحكمة العليا في إسرائيل اليوم الاحد، أن تأمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتنحي بعد اتهامه بالفساد مما زاد من الضغوط التي يواجهها من داخل حزبه الحاكم.



ونفى نتنياهو، وهو زعيم محافظ لمدة أربع سنوات، تهم الرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة وقال إنه سيبقى في منصبه ويدافع عن نفسه.



وجاءت لائحة الاتهام يوم الخميس وسط فوضى سياسية غير مسبوقة في إسرائيل، بعد الانتخابات في أبريل وسبتمبر والتي لم يحصل فيها نتنياهو ولا منافسه الرئيسي، بيني جانتس، على أغلبية حاكمة في البرلمان.



وفي التماسها إلى المحكمة العليا، قالت حركة الجودة في إسرائيل إن التهم الجنائية الأولى على الإطلاق لرئيس وزراء إسرائيلي حالي تشكل "عبور خط أحمر وضربة شديدة للثقة العامة في المؤسسات الحاكمة".



وقالت الحركة إنه يتعين على المحكمة إجبار نتنياهو على الاستقالة أو رفض نفسه مؤقتًا من مهام رئاسة الوزراء. ولم يتضح على الفور متى يجوز للمحكمة أن تبت في الالتماس.



وانتهت صلاحية جانتس لتشكيل الحكومة - بعد محاولة فاشلة من جانب نتنياهو للقيام بذلك - يوم الأربعاء. في اليوم التالي، أعلن الرئيس الإسرائيلي فترة ثلاثة أسابيع يمكن للمشرعين فيها ترشيح واحد منهم لمحاولة تشكيل ائتلاف حاكم.



في حالة فشل ذلك، سيتم إجراء انتخابات جديدة - الثالثة لإسرائيل في عام واحد -.



ولقد واجه تحدي نتنياهو في تأمين الترشيح البرلماني تحدٍ من جدعون سار، المنافس داخل حزب الليكود.



وقال سار يوم السبت، إن نتنياهو لن يتمكن من الفوز في انتخابات ثالثة ودعا الليكود إلى إجراء اقتراع للقيادة.



وصرح سار للقناة الثانية عشرة بالتلفزيون الإسرائيلي، هناك طريقة واحدة فقط يمكننا من خلالها إنقاذ البلاد وتخلصها من الأزمة وضمان استمرار حكم الليكود - وهذا إذا ذهبنا إلى الانتخابات التمهيدية اليوم، خلال هذه الأيام الـ 21". وكان سار قد قال في وقت سابق إنه سيفكر في الترشيح لمنصب الليكود.



وفي حين أعرب سار عن تقديره لنتنياهو على المدى الطويل ولاحظ أنه بريء حتى يثبت خلاف ذلك، وانتقد سار محاولات رئيس الوزراء للإدلاء بمقاضاته الجنائية باعتبارها "محاولة انقلاب" ضمت الشرطة والمدعين العامين ووسائل الإعلام.



ورفض المتحدث باسم حزب الليكود التحدي. خيث صرح، إنه لأمر محزن أن نرى أنه في الوقت الذي يبقي فيه رئيس الوزراء نتنياهو إسرائيل آمنة على جميع الجبهات ويعمل للحفاظ على حكم الليكود، فإن جدعون سار، كما هو معتاد، يبدي ولاءً مطلقًا وأقصى قدر من التخريب.



وفي افتتاح الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم الأحد، لم يشر نتنياهو إلى الأزمة السياسية أو مشاكله القانونية، وهو يتحدث عن القضايا الأمنية الإسرائيلية.

