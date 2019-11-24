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ميتشو يحسم موقف الدوليين في تدريب الزمالك

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 02:26 م
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الزمالك
الزمالك
هاني عصام
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يؤدي فريق الزمالك مرانه الأخير اليوم الأحد إستعدادًا لمواجهة إنبي غدًا الإثنين ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري.

وتوقفت المسابقة لما يقرب من 40 يومًا بسبب ظروف خوض بطولة افريقيا تحت 23 سنة بجانب تصفيات أمم افريقيا مع المنتخب الأول.

ويبحث الفريق عن تحقيق الانتصار في مواجهة الغد للمنافسة القوية مع النادي الأهلي.

ووضح التركيز على الجانب البدني لتعويض فترة التوقف الطويلة لبطولة الدوري وألا يتأثر اللاعبون منها بشكل سلبي، وأصبح محمد حسن لاعب الوسط جاهزا للمشاركة في مباراة الغد بعد تماثله للشغاء من الإصابة التي تعرض لها ليحل محل التونسي فرجاني ساسي في خط الوسط بسبب عقوبة الإيقاف عليه من جانب لجنة المسابقات بالجبلاية.

وحرص الجهاز الفني على تجهيز لاعبي المنتخب الأوليمبي بالشكل الأمثل بعد إنتهاء بطولة افريقيا تحت 23 سنة وخاصة مصطفى محمد وعدم الضغط البدني عليهم

ويفتقد الزمالك في مباراة إنبي المقرر لها اليوم ببطولة الدوري لخدمات بعض اللاعبين ويأتي على رأسهم المغربي أشرف بن شرقي والتونسي فرجاني ساسي للإيقاف من جانب لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم.
وتعرض ساسي للإصابة في مباراة منتخب بلاده الأخيرة أمام غينيا الإستوائية في تصفيات أمم افريقيا واشتكى من بعض الآلام في الفخذ ويحتاج للراحة والعلاج لمدة أسبوع.

وكانت آخر المواجهات للزمالك قبل توقف الدوري أمام جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا وانتهت لمصلحة الفريق الأبيض بهدف نظيف.

ويستعيد الزمالك في لقاء إنبي مجهودات الدوليين سواء على صعيد المنتخب الأول أو المنتخب الأوليمبي.
وخاض المنتخب الأول مباراتين أمام كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم افريقيا وانتهت الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، والثانية بالتعادل السلبي.

في الوقت الذي حجز المنتخب الأوليمبي بطاقة العبور لأولمبياد طوكيو 2020 بعد التغلب على جنوب إفريقيا بثلاثية نظيفة بالأمس.
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