محافظ القاهرة يهنئ غادة والي بمنصبها الجديد في الأمم المتحدة

وجه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، التهنئة لوزيرة التضامن الاجتماعي لاختيارها لمنصب المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومدير مقر المنظمة في فيينا.





وكانت أعلنت الأمم المتحدة، قرار الأمين العام أنطونيو جوتيريش، باختيار غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لتولي منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا.



