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محافظ القاهرة يهنئ غادة والي بمنصبها الجديد في الأمم المتحدة
الأحد 24/نوفمبر/2019 - 02:25 م
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آيات عامر
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وجه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، التهنئة لوزيرة التضامن الاجتماعي لاختيارها لمنصب المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومدير مقر المنظمة في فيينا.
وكانت أعلنت الأمم المتحدة، قرار الأمين العام أنطونيو جوتيريش، باختيار غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لتولي منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا.
وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، أن ما تتمتع به الوزيرة من خبرة وكفاءة ممتدة تؤهلها لتولي هذا المنصب المهم، بما يخدم مصالح الدول الأعضاء ويحقق أهداف المكتب إزاء مواجهة التحديات الناشئة عن الجريمة والجريمة المُنظمَة، وانتشار ظاهرة المخدرات والإدمان.
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