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حسام الحسيني في ضيافة والدته نهال عنبر في "كلام ستات" غدًا

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 02:22 م
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حسام الحسيني نهال عنبر
حسام الحسيني نهال عنبر
الفجر الفني
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يحل المخرج والفنان حسام الحسيني، نجل الفنان مجدي الحسيني والفنانة نهال عنبر، ضيفا على برنامج "كلام ستات" المذاع على قناة ON E، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، غدا الاثنين.

 

يستهل البرنامج فقراته غدا ، بفقرة "بيقولك" المخصصة لعرض عدد من الأخبار الطريفة والخفيفة، ثم فقرة "الرغي الجميل" وتستضيف خبيرة الإتيكيت رحاب المحمدي للحديث عن كيفية التعامل مع كبار السن، تليها فقرة "اسأل الستات" المخصصة للإجابة على ما يرد من أسئلة للبرنامج.

 

يذكر أن برنامج "كلام ستات" يذاع على قناة ON E، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، من السبت للأربعاء من كل أسبوع، وتقدمه شيريهان أبو الحسن ونهال عنبر وهيدي كرم وندى رحمي.

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