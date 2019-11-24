الإفتاء: يجوز زراعة أشجار بجانب القبور.. بشرط



ومن ناحيته، أوضح أحد علماء لجنة الفتوى بدار الإفتاء، خلال إجابته عبر "اليوتيوب"، أنه لا مانع من زراعة شجرة بالقرب من قبر، ولكن بشرط ألا تكون زراعتها بشكل يتسبب في تمدد جذورها داخل القبر فتؤذي الأموات.



هذا وتحرص دار الإفتاء على التواصل مع المتابعين بشكل مستمر ومتواصل من خلال صفحاتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى توضح لهم صحيح الدين، وتبعدهم عن الفتاوى المتشددة التي قد تكون سببا في الإساءة إلى صورة الدين الإسلامي الوسطي.

وجهت سيدة تدعى رنا، سؤالا إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء عبر موقع "اليوتيوب"، قائلة: "ما حكم زراعة شجرة بالقرب من قبر؟".