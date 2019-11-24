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جوميز أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 02:14 م
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بوابة الفجر
محمد أيمن
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نجح الفرنسي بافيتمبي جوميز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي في حصد جائزة أفضل لاعب في بطولة دوري أبطال آسيا وذلك بعد المستوى الجيد الذي قدمه قاد خلاله فريقه لحصد اللقب الغالي الغائب عن خزائن النادي منذ سنوات طويلة .

جوميز يحصد جائزة هداف بطولة دوري أبطال آسيا 

وتمكن الاسد الفرنسي من إقتناص الثنائية بعد أن حصد جائزة هداف البطولة بعد وصوله إلى الرقم 11 ليتفوق على البرازيلي ليوناردو دا سيلفا سوزا لاعب نادي الوحدة الإماراتي الذي سجل 9 أهداف .

ونجح جوميز في تسجيل الهدف الثاني لفريقه في شباك أوراوا ريد دياموندز الياباني عند حلول الدقيقة الثالثة والتسعين ليبتعد بفارق هدفين عن أقرب ملاحقيه .

ومن المنتظر أن يشارك فريق نادي الهلال في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم التي ستقام نهاية الموسم الجاري بجانب فرق عريقة مثل فلامنجو البرازيلي وليفربول الإنجليزي والترجي الرياضي التونسي .
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دورى ابطال اسيا جوميز بافيتميبي جوميز

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