علاء ثابت: 'الأهرام' صاحبة براءة اختراع البوابات الإلكترونية الخبرية

قال الكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام، إن مؤسسة الأهرام من أهم 10صحف على مستوى العالم، وحملت على ظهرها التاريخ، بالإضافة إلى أن لديها 5 مليون صورة جاهزة للعرض، و15 مليون آخرين تحتاج إلى التوثيق والترميم والتجهيز.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي لمؤسسة الأهرام، اليوم، لإطلاق منصتها الرقمية في ثوبها الجديد، أن الأهرام صاحبة براءة اختراع أول صحيفة إلكترونية عربية، وصاحب هذا الاختراع هو صحفي زميل لديها.



وأكد "ثابت" أن مؤسسة الأهرام غنية بكُتابها وبالقيم والمبادئ التي تعمل بها، بالإضافة إلى الوثائق التي تمتلكها، لافتًا إلى أن هذا الموقع سيقدم أول وكالة للصور موثقة ومحققة بشكل عالمي.



وتابع: "طوال الوقت ننتقد حال الصحافة، ولكن لم نبحث في حلول حقيقية، الهيئة الوطنية للصحافة أعطتنا نموذج لمنصة لديها قدرات، وتقدم خدمات مميزة لأول مرة، نحن 1775 صحفي بالأهرام، بالإضافة إلى عدد كبير من الكتاب والكفاءات".



وتقدم "ثابت" بالشكر لكل مؤسسات الدولة التي وقفت خلف هذه الفكرة، لتقديم إنجاز حقيقي، مما يعتبر تحدي لأبناء الأهرام، لافتًا إلى أن الأهرام منذ 144 عام هي الأولى وستظل كذلك.



وأوضح "ثابت" أن المؤسسة تعرضت للانتقاد بعد غلق بوابتها الإلكترونية، ولكن استطاعت أن تحولها إلى قاعدة بيانات مهمة بالعالم، يعتمد عليها أكبر مراكز الأبحاث حول العالم، موضحًا أن هذا تحدي ولكن المؤسسة قادرة على النجاح وإيجاد الحلول.



جاء ذلك بحضور الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة المؤسسة، والكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس التحرير، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة، على رأسهم عبدالله حسن وكيل أول الهيئة، والدكتور محمود علم الدين.