جوميز يتوج بجائزة هداف دوري أبطال آسيا

وتفوق جوميز على البرازيلي ليوناردو دا سيلفا سوزا لاعب الوحدة الإماراتي صاحب الـ9 أهداف.









وكان الهلال قد أنهي الشوط الأول سلبياً أمام الفريق الياباني قبل أن يدخل في الشوط الثاني ويسجل الهدف الأول عن طريق سالم الدوسري في الدقيقة 74 ثم أضاف جوميز الهدف الثاني في الدقيقة 93 ليقضي على آمال الفرق الياباني اليوم.