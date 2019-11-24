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جوميز يتوج بجائزة هداف دوري أبطال آسيا

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 02:10 م
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جوميز
جوميز
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توج جوميز مهاجم فريق الهلال السعودي بجائزة هداف دوري أبطال آسيا بعد التتويج بلقب آسيا بالفوز على فريق أوراوا ريد دايموندز بهدفين دون رد في إياب النهائي.


ورفع جوميز رصيده التهديفي للهدف رقم 11 في البطولة بعدما هز شباك الفريق الياباني اليوم بالهدف الثاني في الوقت القاتل من المباراة.


وتفوق جوميز على البرازيلي ليوناردو دا سيلفا سوزا لاعب الوحدة الإماراتي صاحب الـ9 أهداف.


وكان الهلال قد أنهي الشوط الأول سلبياً أمام الفريق الياباني قبل أن يدخل في الشوط الثاني ويسجل الهدف الأول عن طريق سالم الدوسري في الدقيقة 74 ثم أضاف جوميز الهدف الثاني في الدقيقة 93 ليقضي على آمال الفرق الياباني اليوم.
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