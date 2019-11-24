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شرين رضا تتألق على "ريد كاربت" مهرجان القاهرة السينمائي

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 02:12 م
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شيرين رضا
شيرين رضا
مصطفى فكيه
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نشرت الفنانة شرين رضا، صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، من مهرجان القاهرة السينمائي.

وظهرت "رضا" بالصورة مع أعضاء لجنة التحكيم، وعلقت على الصورة قائلاً: "على السجادة الحمراء مع زمايلي أعضاء لجنة التحكيم "أسماء" و "إدوارد".

مشاركتها في فيلم الفيل الأزرق

من ناحية أخرى شاركت شرين رضا، في فيلم الفيل الأزرق الجزء الأول والثاني، مع النجم كريم عبدالعزيز، ونيلي كريم، وإنضمت لهك في الجزء الثاني النجمة هند صبري، كما يظهر الفنان إياد نصار، وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد، والفيلم من تأليف الكاتب أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وإنتاج شركة سنيرجي.

أفلامها 

يذكر أن شاركت "شيرين" في العديد من الأفلام منها "تراب الماس" ، "هيبتا"، "نوارة" ، "الفيل الازرق"، "خارج الخدمة"، "كدبة كل يوم"، "أشرف حرامي".

بالإضافة إلى مشاركتها في العديد من المسلسلات مثل "حجر جهنم، "لدينا أقوال أخرى"، "فوق مستوى الشبهات"، "الميزان"، "لحظات حرجة"، "بدون ذكر أسماء"، "المرافعة"، "الصفعة".
شرين رضا تتألق على "ريد كاربت" مهرجان القاهرة السينمائي
شرين رضا تتألق على "ريد كاربت" مهرجان القاهرة السينمائي
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الكلمات المفتاحية

مهرجان القاهرة السينماءي

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