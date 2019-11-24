مديرة مدرسة بدمياط تقص شعر طالب بالإجبار.. و"التعليم" ترد





يقول محمد عزت ولي أمر الطالب، إن مديرة المدرسة قامت بقص شعر نجله، اعتراضا منها على شكله.



وأضاف أن مديرة المدرسة قامت بشل حركة ابنه بمساعدة مدرس، وقامت بقص شعره، مما تسبب في ضرر نفسي للطالب، مطالبا بإجراء رادع تجاه المديرة والمدرس كي نستطيع أن نحمي أبنائنا من تلك التصرفات المتهورة.



ومن جانبه قال السيد أحمد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أنه يتابع التحقيق في واقعة قص شعر طالب بإحدى مدارس المرحلة الإعدادية، بعد أن قرر أمس إحالة الواقعة للتحقيق العاجل بمعرفة إدارة الشئون القانونية بالمديرية.



كانت مديرية التربية والتعليم بدمياط قد تلقت شكوى من محمد عزت، ولي أمر الطالب "إسلام" بمدرسة كفر العرب الإعدادية، تفيد تعرض نجله لمعاملة سيئة أثرت في حالته النفسية سلبًا بعد أن أقدم أحد المعلمين على قص جزء من شعر الطالب اعتراضًا على طوله.



وأكد وكيل الوزارة، أنه سيتم محاسبة كل المتسببين في الواقعة، مؤكدا ان هناك معايير للشكل والالتزام بالزي المدرسي داخل المدارس ولكن ان يكون هناك عقاب بذلك الشكل لن يمر مرور الكرام، موضحًا أنه تم وقف مديرة المدرسة عن العمل لحين انتهاء التحقيق في الواقعة.



شهدت مدرسة كفر العرب الإعدادية المشتركة بدمياط، واقعة اعتداء من مديرة مدرسة على طالب، حيث اعترضت على قصة شعره وطلبت منه أن يقصره، ومن ثم قررت أن تعاقبه بطريقتها.