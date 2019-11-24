باحثة: السيسي طمأن المستثمرين على الوضع في أفريقيا



وأشارت "هايدي"، خلال حوارها ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الأحد، إلى أن أفريقيا تعد فرصة كبيرة للمستثمرين في مجالات الطاقة والبنية التحتية، منوهة بأن أفريقيا كانت تواجه مشكلة بسبب سوء بنيتها التحتية، وهو ما كان يعوقها عن التنمية.



وأضافت أن رأس المال أو المستثمر بطبيعته "جبان"، وعندما يتكون وجهة نظره عن القارة الأفريقية أن بها صراع سيبتعد عنها، معقبة: "الرئيس السيسي عمل على طمأنة المستثمرين على الوضع الأفريقي حتى يستثمروا لدينا".



قالت هايدي الشافعي، الباحثة بوحدة الدراسات الأفريقية بالمجلس المصري للفكر، إن عقد مؤتمر "أفريقيا 2019" في العاصمة الإدارية الجديدة يساهم في جذب الاستثمارات لمصر، حيث أنه تعريف للعالم بحجم المشروعات التي تنفذها مصر.