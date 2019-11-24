نتيجة مباراة الهلال ضد أوراوا ريد دياموندز.. الازرق بطلاً لآسيا

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من تحقيق لقب دوري أبطال آسيا بفوزه على فريق نادي أوراوا ريد دياموندز الياباني بهدف واحد مقابل لا شيء ليحقق الفريق الأزرق اللقب الثالث له تاريخياً مرتين في النسخة القديمة وهذه المرة هي الأولى له في النسخة الحديثة للبطولة .





ويدين فريق نادي الهلال بفوزه إلى النجمين سالم الدوسري الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة الرابعة والسبعين وقبل نهاية المباراة بدقيقة نجح الفرنسي بافيتمبي جوميز في تسجيل هدف الإحتفال عند حلول الدقيقة الثالثة والتسعين .





وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد إنتهت بفوز الهلال بهدف واحد مقابل لا شيء سجله مهاجم منتخب بيرو أندريه كاريلو في المباراة التي جمعت الفريقان على أرضية ملعب إستاد الملك سعود بالعاصمة الرياض .





وسيمثل الهلال الأندية الآسيوية في بطولة كأس العالم للاندية والتي ستقام بنهاية العام الجاري ليكون بجانب فريق نادي ليفربول الإنجليزي حامل لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم .





كما سيلعب الفريق السعودي مع النادي العربي الترجي الرياضي التونسي حامل لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا والذي حصد اللقب على حساب الوداد البيضاوي المغربي .

وتمكن رفقاء جيوفينكو من الثأر للخسارة التي مُني بها من الفريق الياباني قبل عامين وبالتحديد في العام 2017 حيث تمكن أوراوا من حصد اللقب بفضل فوزه في اليابان بهدف بعد التعادل ذهاباً في الرياض بهدف لكل فريق.







