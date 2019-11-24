وزير الصناعة: فرص جديدة لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق أمريكا الجنوبية عبر بيرو





أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أهمية تعزيز التعاون الإقتصادي المشترك بين مصر وبيرو باعتبارهما دولتين محوريتين بقارتى أفريقيا وأمريكا اللاتينية، مشيرا إلى إمكانية الإستفادة من السوق البيروفى كمحور لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول أمريكا الجنوبية والسوق المصرى كبوابة لنفاذ الصادرات البيروفية لأسواق القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الاوسط.





جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى عقدها الوزير مع ادجار باسكيس بيلا وزير التجارة الخارجية والسياحة بدولة بيرو والتى تناولت سبل تعزيز العلاقات الإقتصادية الصناعية والتجارية والإستثمارية والسياحية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، حضر اللقاء بول باريديس بورتيلا سفير بيرو بالقاهرة.





وأشار نصار إلى إمكانية تحقيق تكامل صناعى وتجارى بين البلدين خاصة فى ظل التشابة الكبير بين الظروف والمقومات الإقتصادية لكلا البلدين، لافتا إلى أن هناك فرصة كبيرة أمام مجتمع الأعمال البيروفى للإستثمار بالسوق المصرى والتصدير لأسواق القارة الافريقية.





واضاف الوزير أن الصادرات المصرية لدولة بيرو حققت العام الماضى نسبة زيادة بلغت 18% حيث تتضمن أهم الصادرات المصرية للبيرو الأسمدة والمنتجات البلاستيكية والسجاد وتشمل أهم الواردات الحبوب والفاكهة ومنتجات الدباغة والمنتجات الكيماوية.





ومن جانبه أكد ادجار باسكيس وزير التجارة الخارجية والسياحة بدولة البيرو حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادى المشترك مع مصر باعتبارها واجهة القارة الأفريقية ودولة محورية بمنطقة الشرق الأوسط ، مشيرا إلى أن بلاده تسعى خلال المرحلة الحالية للتقارب مع دول القارة الافريقية من خلال مصر .





وأشار إلى أهمية تحقيق الإستفادة القصوى من معرض إكسبو دبى 2020 فى تفعيل التواصل بين دوائر الاعمال بالبلدين المشاركين بالمعرض فى تعزيز التعاون الاستثمارى بين مصر والبيرو خلال المرحلة المقبلة ، فضلا عن أهمية تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال اقامة المعارض المشتركة والمشاركة فى المعارض المقامة بالبلدين.





واضاف ان البيرو تعد سادس أكبر إقتصاد بأمريكا الجنوبية ومنطقة الكاريبى ويصل حجم سوقها المحلى إلى 32 مليون مستهلك .







