يزوره الأنبياء في المنام.. أسرار في حياة رشوان توفيق







شارك في عدة أعمال درامية وقدم جميع الأدوار منها الشرير والكوميدي والصعيدي والاجتماعى والديني حتى أنه احتكر الأدوار الدينية في مسلسلات رمضان في فترة من الفترات.





صرح رشوان توفيق في أحد اللقاءات التلفزيونية أنه يحلم بالأنبياء ومنهم سيدنا إبراهيم وبعدها النبي محمد عليه الصلاة والسلام.





وتنبأ رشوان توفيق بحمل زوجة الراحل يحيى شاهين والتي كانت تعاني فترة من عدم الإنجاب، بعدما حلم بأنه يؤدي فريضة الحج مع الراحل فريد شوقي وبشر شاهين بحمل زوجته في المنام، وذهب إليه في الحقيقة بعدها ليسرد له القصة وقرأ معه الفاتحة بنية الفرج وبالفعل بعدها تحققت الرؤية وحملت زوجة شاهين.

التحق بفرقة مسرح التليفزيون وكان من أوائل المنضمين لها وشارك في أول مسرحية وهي شيء في صدري إخراج نور الدمرداش.