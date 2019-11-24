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يزوره الأنبياء في المنام.. أسرار في حياة رشوان توفيق

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 01:50 م
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رشوان توفيق
رشوان توفيق
لمياء علي
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يصادف اليوم الأحد الموافق الـ24 من نوفمبر، يوم ميلاد الفنان القدير رشوان توفيق، هذا الفنان الذي أبدع في تجسيد أدوار الرجل التقي الصالح المتدين الذي لا يأذي أحد، ولكن هذه هي شخصية رشوان توفيق الحقيقية فهو متدين لدرجة كبيرة ويقرأ القرآن دومًا ساعة كل يوم.


وفي هذا التقرير يرصد "الفجر الفني" أبرز المحطات في حياة رشوان توفيق.


ولد عام 1933، تخرج  من معهد الفنون المسرحية وبعدها التحق للعمل بالتليفزيون منذ إنشائه حيث عمل مدير استديو ثم مساعد مخرج حيث عمل مساعد للمخرج كمال أبو العلا في برنامج "من الجاني؟".


 التحق بفرقة مسرح التليفزيون وكان من أوائل المنضمين لها وشارك في أول مسرحية وهي شيء في صدري إخراج نور الدمرداش.


 شارك في عدة أعمال درامية وقدم جميع الأدوار منها الشرير والكوميدي والصعيدي والاجتماعى والديني حتى أنه احتكر الأدوار الدينية في مسلسلات رمضان في فترة من الفترات.


 صرح رشوان توفيق في أحد اللقاءات التلفزيونية أنه يحلم بالأنبياء ومنهم سيدنا إبراهيم وبعدها النبي محمد عليه الصلاة والسلام.


وتنبأ رشوان توفيق بحمل زوجة الراحل يحيى شاهين والتي كانت تعاني فترة من عدم الإنجاب، بعدما حلم بأنه يؤدي فريضة الحج مع الراحل فريد شوقي وبشر شاهين بحمل زوجته في المنام، وذهب إليه في الحقيقة بعدها ليسرد له القصة وقرأ معه الفاتحة بنية الفرج وبالفعل بعدها تحققت الرؤية وحملت زوجة شاهين.
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