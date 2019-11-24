حاول التعدي عليها وقتل أبنائها.. تفاصيل جديدة حول "جثة المريوطية"

صور أهالي منطقة المريوطية مقطع فيديو للمتهمين بإلقاء جثة ملفوفة داخل أكياس بلاستيكية سوداء اللون، يعترفان خلاله بقتلهما للرجل اللذين حاولا إلقاء جثته، لتهجمه واعتدائه عليهما ومحاولته قتل أبنائها.



وكشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، أن المتهمين بإلقاء جثة شخص بمنطقة المريوطية، شاهدهما شخص حال إلقائهما الجثة، وبرؤيتهما له حاولا الهرب، إلا أنه لاحقهما وتمكن من ضبطهما بمساعدة الأهالي، وبينت معاينة رجال المباحث أن الجثة لرجل.



وكانت نجحت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة في إلقاء القبض على رجل وسيدة حال قيامهما بإلقاء جثة بمنطقة المريوطية، بنطاق قسم شرطة الهرم، وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها.



وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بمحاولة شخصين، إلقاء جثة بمنطقة المريوطية، بنطاق القسم.



وعلى الفور وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة بسرعة إنتقال قوة أمنية لمكان البلاغ، برئاسة المقدم محمد الصغير رئيس وحدة مباحث القسم، ومعاونه الرائد إسلام السيد، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.