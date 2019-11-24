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مساعد رئيس حزب الوفد: مصر وأفريقيا سوقان واعدان للاستثمار

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 01:47 م
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مساعد رئيس الحزب
مساعد رئيس الحزب
إسلام شعراوي - عبداللطيف هيبة
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قال راغب مصطفى إسماعيل، مساعد رئيس حزب الوفد لشئون العاملين بالخارج، إن قارة إفريقيا تعد سوقا كبيرا لمصر وباقي دول العالم، لافتا إلى أن معدل النمو بالقارة السمراء، هو الأعلى على مستوى دول العالم خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف مساعد رئيس حزب الوفد، أن مصر وباقي دول القارة المسراء، تعد سوقا واعدا للاستثمار وهو الأمر الذي دفع اقتصاديات كبرى للاستثمار في القارة المسراء وعلى رأسها الصين واحدة من أهم الاقتصاديات الكبرى في العالم، مُشيرًا إلى أنه في الوقت الذي ندعو فيه دول العالم للاستثمار في مصر والقارة السمراء، فإننا نؤكد على أهمية المائدة المستديرة التى عقدها الرئيس عبدالفتاح السيسى عن الاستثمار فى إفريقيا بمصر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد أن دولا فى إفريقيا متقدمة اقتصاديا، وأضاف خلال جلسة المائدة المستديرة حول فرص الاستثمار فى أفريقيا بمنتدى أفريقيا 2019، أن هناك قفزة عملاقة لأفريقيا فى حال بناء البنية التحتية للقارة بالكامل. 
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الكلمات المفتاحية

منتدى أفريقيا 2019 حزب الوفد أفريقيا 2019

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