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رئيس "النيابة الادارية" يستقبل وزير المالية

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 01:45 م
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بوابة الفجر
هدير حمزة
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استقبل المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية صباح اليوم الأحد، بمقر رئاسة النيابة الإدارية، الدكتور محمد معيط وزير المالية.

وصرح مدير إدارة الإعلام والمتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير، بأن اللقاء ناقش الدور الهام الذي تقوم به النيابة الإدارية في المحافظة على المال العام ومكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة، كما أثنى "المنشاوي" على الجهود الحثيثة لوزارة الماليه في تطبيق السياسات العامو للدولة وتوجهات الحكومة الرشيدة في الإصلاح الاقتصادي.
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