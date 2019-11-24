أفضل العلاجات المنزلية للتخلص من آلام الركبة

ألم الركبة هي شكوى شائعة بين الكثير من الناس بجميع الفئات العمرية، سواء كان ذلك بسبب إصابة أو بعض الحالات الطبية الأساسية ، يمكن أن تتداخل آلام الركبة مع أنشطتك اليومية، بالنسبة للبعض، يمكن أن تتحول إلى مشكلة مدى الحياة، وبغض النظر عن مدى حدة حالتك، هناك بعض العلاجات المنزلية التي يمكن أن تكون مفيدة في توفير الإغاثة من آلام الركبة السيئة:





التدليك مع الزيوت الأساسية

التدليك هو وسيلة ممتازة للتخفيف من أعراض آلام الركبة والمفاصل، استخدام الزيوت الأساسية لتدليك ركبتيك هو أكثر فعالية، حسب بعض الدراسات، تعمل زيوت الزنجبيل والبرتقال الأساسية بشكل جيد في التخلص من آلام الركبة، وتقليل الألم في الجزء المصاب.





الحرارة وضغط الباردة

يمكن أن يكون كل من الحرارة والضغط البارد مفيدًا في تخفيف أعراض آلام الركبة، لكن العلاج الذي تختاره يعتمد على نوع الألم الذي تعاني منه، إذا كان هناك التهاب، فعليك تجنب ضواغط الحرارة لأنها قد تزيد الوضع سوءًا، العلاج الحراري هو الأفضل للألم المزمن مثل التهاب المفاصل، في حالة الإصابة الرياضية، ضع ضغطًا باردًا.





خل التفاح

تشير بعض الدراسات إلى أن خل التفاح يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في التخفيف من الألم المزمن مثل التهاب المفاصل، يساعد على استعادة التشحيم في المفاصل، مما يقلل من الألم ويجعل من السهل عليك تحريك ساقيك، خلط نصف كوب من خل التفاح في كوب من الماء وشربه يوميا قبل الذهاب إلى السرير.





زيت الزنجبيل

زيت الزنجبيل أو مستخلص الزنجبيل أو الزنجبيل الخام كلها جيدة للركبتين، هذه العشبة المنزلية الشائعة مليئة بمركب يسمى جينجيرول، وهو مضاد للالتهابات، يمكنك صنع شاي الزنجبيل وشربه مرتين يوميًا للتخفيف من آلام الركبة.





الكركم

الكركم هو من التوابل السحرية التي لها تاريخ طويل جدا من الاستخدام الطبي، حيث تحتوي هذه التوابل الصفراء على مركب قوي مضاد للالتهابات يسمى الكركمين، ويساعد المركب على تخفيف أعراض آلام المفاصل والتهاب المفاصل، يُضاف الزنجبيل والكركم في كوب من الماء ويُغلى المزيج لمدة تتراوح بين 12 و 15 دقيقة. شرب هذا الخليط يوميا لبعض الراحة.





الفلفل الأحمر

يحتوي الفلفل الأحمر على عنصر نشط، يعمل كمسكن للألم الطبيعي، امزج ملعقة صغيرة من فلفل أحمر مع ملعقتين صغيرتين من زيت الزيتون لعمل معجون، ضع العجينة على المنطقة المصابة وقم بالتدليك برفق.





الملح الإنجليزي

يحتوي الملح الإنجليزي على المغنيسيوم والكبريتات وهما عاملان فعالان لتخفيف الآلام، يقلل من التورم ويخفف الألم، يمكنك وضع ملعقة من الملح الإنجليزي في ماء الحمام وتنقع فيه لمدة 30 دقيقة.



