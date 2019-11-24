Advertisements
Advertisements
Advertisements

أفضل العلاجات المنزلية للتخلص من آلام الركبة

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 01:33 م
Advertisements
آلام الركبة
آلام الركبة
Advertisements
ألم الركبة هي شكوى شائعة بين الكثير من الناس بجميع الفئات العمرية، سواء كان ذلك بسبب إصابة أو بعض الحالات الطبية الأساسية ، يمكن أن تتداخل آلام الركبة مع أنشطتك اليومية، بالنسبة للبعض، يمكن أن تتحول إلى مشكلة مدى الحياة، وبغض النظر عن مدى حدة حالتك، هناك بعض العلاجات المنزلية التي يمكن أن تكون مفيدة في توفير الإغاثة من آلام الركبة السيئة:

التدليك مع الزيوت الأساسية
التدليك هو وسيلة ممتازة للتخفيف من أعراض آلام الركبة والمفاصل، استخدام الزيوت الأساسية لتدليك ركبتيك هو أكثر فعالية، حسب بعض الدراسات، تعمل زيوت الزنجبيل والبرتقال الأساسية بشكل جيد في التخلص من آلام الركبة، وتقليل الألم في الجزء المصاب.

الحرارة وضغط الباردة
يمكن أن يكون كل من الحرارة والضغط البارد مفيدًا في تخفيف أعراض آلام الركبة، لكن العلاج الذي تختاره يعتمد على نوع الألم الذي تعاني منه، إذا كان هناك التهاب، فعليك تجنب ضواغط الحرارة لأنها قد تزيد الوضع سوءًا، العلاج الحراري هو الأفضل للألم المزمن مثل التهاب المفاصل، في حالة الإصابة الرياضية، ضع ضغطًا باردًا.

خل التفاح
تشير بعض الدراسات إلى أن خل التفاح يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في التخفيف من الألم المزمن مثل التهاب المفاصل، يساعد على استعادة التشحيم في المفاصل، مما يقلل من الألم ويجعل من السهل عليك تحريك ساقيك، خلط نصف كوب من خل التفاح في كوب من الماء وشربه يوميا قبل الذهاب إلى السرير.

زيت الزنجبيل 
زيت الزنجبيل أو مستخلص الزنجبيل أو الزنجبيل الخام كلها جيدة للركبتين، هذه العشبة المنزلية الشائعة مليئة بمركب يسمى جينجيرول، وهو مضاد للالتهابات، يمكنك صنع شاي الزنجبيل وشربه مرتين يوميًا للتخفيف من آلام الركبة.

الكركم
الكركم هو من التوابل السحرية التي لها تاريخ طويل جدا من الاستخدام الطبي، حيث تحتوي هذه التوابل الصفراء على مركب قوي مضاد للالتهابات يسمى الكركمين، ويساعد المركب على تخفيف أعراض آلام المفاصل والتهاب المفاصل، يُضاف الزنجبيل والكركم في كوب من الماء ويُغلى المزيج لمدة تتراوح بين 12 و 15 دقيقة. شرب هذا الخليط يوميا لبعض الراحة.

الفلفل الأحمر
يحتوي الفلفل الأحمر على عنصر نشط، يعمل كمسكن للألم الطبيعي، امزج ملعقة صغيرة من فلفل أحمر مع ملعقتين صغيرتين من زيت الزيتون لعمل معجون، ضع العجينة على المنطقة المصابة وقم بالتدليك برفق.

الملح الإنجليزي 
يحتوي الملح الإنجليزي على المغنيسيوم والكبريتات وهما عاملان فعالان لتخفيف الآلام، يقلل من التورم ويخفف الألم، يمكنك وضع ملعقة من الملح الإنجليزي في ماء الحمام وتنقع فيه لمدة 30 دقيقة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

علاجات منزلية زيت الزنجبيل خل التفاح تدليك الركبة الملح الإنجليزي الكركم الفلفل الأحمر ألم الركبة آلام الركبة أعراض آلام الركبة

أخبار تهمك

’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ريفر بليت وفلامنجو بث مباشر Libertadores‏ كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة فلامنجو Copa

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. نقل حارس مرمى الأهلي للمستشفى بعد إصابة مفجعة

منذ حوالي 16 ساعة

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي ويتمسك ببقاءه

منذ حوالي 19 ساعة

yalla الشوط الثاني shoot مشاهدة مباراة الهلال وواوراوا Final AlHilal كورة لايف dawriplusksa مشاهدة مباراة الهلال مجاناHD

منذ ساعة و 16 دقيقة

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWman city رابط مباشر السيتي ONLINE

منذ حوالي 21 ساعة

الأسطورة al hilal live مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط الهلال KSA

منذ ساعتين و 21 دقيقة

YALLA شووت مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر رابط ماتش AHilal Saudi يلا شوت PLUS رابط ماتش الهلال

منذ ساعتين و 17 دقيقة

ترحيل وائل جسار من هذه الدولة

منذ حوالي 7 ساعات

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الهلال hd

منذ ساعتين و 41 دقيقة

إنبي يطلب ثنائي الأهلي ولاعب شاب مقابل أسامة جلال

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس هيئة الأرصاد يكشف حقيقة تعرض مصر لأعاصير قادمة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. صدمة في الأهلي من مدة غياب حمدي فتحي

منذ حوالي 5 ساعات

«كورة لايف» MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر YALLAKORA يلا شوت حصري I7SRY رابط ماتش الهلالNOW

منذ ساعتين و 11 دقيقة

رينيه فايلر يرفض رحيل جناح الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

منذ حوالي 19 ساعة

KORA مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا الياباني بث مباشر اليوم الأحد 24 / 11 / 2019 الإياب نهائي آسيا LIVE

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

تعرفي علي فوائد زيت الزنجبيل للعناية بالشعر

4 طرق للتخلص من آلام هشاشة العظام

علاجات منزلية للتعامل مع مشكلة آلام الحلق عند البلع

طرق منزلية للتخلص من آلام المفاصل

وصفات منزلية لعلاج عسر الهضم

أطعمة سحرية تساعد في محاربة مرض التهاب المفاصل

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:40 ص

الأسطورة al hilal live مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط الهلال KSA

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الهلال hd

11:20 ص

YALLA شووت مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر رابط ماتش AHilal Saudi يلا شوت PLUS رابط ماتش الهلال

11:44 ص

«كورة لايف» MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر YALLAKORA يلا شوت حصري I7SRY رابط ماتش الهلالNOW

11:50 ص

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

06:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status