عاجل.. رسوم جديدة على القطارات والسينما بدءا من الشهر المقبل

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، صباح اليوم، قرار الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، رقم 414 لسنة 2019، بفرض رسوم إضافية على تذاكر القطارات والسينما، على أن يطبق بداية من أول شهر ديسمبر المقبل.





ونص قرار الوزيرة، على فرض رسوم إضافية على دخول دور السينما والملاهي، وتذاكر قطارات الدرجتين الأولى والثانية، ورسائل البرقيات أو التليفون "ترانك"، والرسائل البريدية.





كما نص القرار على أن تضاف حصيلة الرسوم الإضافية إلى صندوق دعم مشروعات المؤسسات والجمعيات الأهلية المنشأ بوزارة التضامن الاجتماعي.