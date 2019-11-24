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مفاجأة.. ميسي يجهز لطعن سواريز

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 01:41 م
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ميسي
ميسي
محمد أيمن
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فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد من العاصمة الإسبانية مدريد مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن أكدت نية الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لخيانة وطعن زميله في الفريق الأوروجوياني لويس سواريز .

وقالت صحيفة " موندو ديبورتيفو " أن البولجا تلقى طلب من إدارة ناديه برئاسة بارتوميو حول ترشيحه لأكثر من لاعب لحل أزمة خط هجوم الفريق بعد المستوى الضعيف الذي يقدمه البيستوليرو خلال الموسمين الماضيين وذلك بعد إضاعته للكثير من الفرص التي كانت كفيلة أن تقود البلوجرانا لحصد الكثير من الألقاب .

ووقع إختيار قائد المنتخب الأرجنتيني على مواطنه لاوتارو مارتينيز لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي والذي يقدم مستويات رائعة جعلته محط انظار الكثير من الأندية الاوروبية الكبرى على رأسهم برشلونة ومواطنه وغريمه التقليدي واللدود ريال مدريد .

ويبقى طريق برشلونة مفروش بالورود فيما يخص الحصول على توقيع مارتينيز بسبب وجود شرط جزائي في عقد اللاعب قيمته 111 مليون يورو فقط وبإمكان أي نادي الحصول على خدماته خلال خمسة عشر يوماً فقط من فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة .

وعلى الرغم من صداقه ميسي وسواريز داخل الملعب وخارجه إلى أن البرغوث فضل مصلحة فريقه على الصداقة حيث ظهر على سواريز كبر السن وبدأ مستواه يتراجع شيئًا فشيء .

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الكلمات المفتاحية

نادي إنتر ميلان ميسي ريال مدريد

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