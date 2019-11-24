مهرجان القاهرة يناقش العلاقة بين السينما والأحداث التاريخية.. اليوم

يعقد مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، بالتعاون مع جمعية نقاد السينما المصرية، حلقة بحثية بعنوان "الجدل فى الحدث التاريخى فى السينما المصرية فى الفترة ما بين 1952 - حتى الآن"، والتى تدور حول العلاقة التبادلية بين السينما والأحداث التاريخية والاجتماعية فى التاريخ المصرى منذ عام 1952.





يتم مناقشة الأبحاث يومى 24، 25 نوفمبر الجارى، فى قاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، بواقع جلستين يوميا، على أن تبدأ الأولى فى الثانية عشر ظهرًا، ومن المقرر أن يتم مناقشة بحثين فى كل جلسة.



