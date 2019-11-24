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مهرجان القاهرة يناقش العلاقة بين السينما والأحداث التاريخية.. اليوم

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 01:41 م
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دار الاوبرا
دار الاوبرا
الفجر الفني
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يعقد مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، بالتعاون مع جمعية نقاد السينما المصرية، حلقة بحثية بعنوان "الجدل فى الحدث التاريخى فى السينما المصرية فى الفترة ما بين 1952 - حتى الآن"، والتى تدور حول العلاقة التبادلية بين السينما والأحداث التاريخية والاجتماعية فى التاريخ المصرى منذ عام 1952.

يتم مناقشة الأبحاث يومى 24، 25 نوفمبر الجارى، فى قاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، بواقع جلستين يوميا، على أن تبدأ الأولى فى الثانية عشر ظهرًا، ومن المقرر أن يتم مناقشة بحثين فى كل جلسة.

يشارك فى الحلقة البحثية، عدد من النقاد والباحثين البارزين، على رأسهم كمال رمزى، ماجدة خير الله، أحمد عبد العال، ابتسام عبد السلام، رانيا يحيى، عصام زكريا، محمد سيد عبد الرحيم، علياء طلعت.
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