Advertisements
Advertisements
Advertisements

عبدالمحسن سلامة: 'الأهرام' تمثل 45% من قوة الصحافة المصرية

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 01:42 م
Advertisements
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
ميسون أبو الحسن
Advertisements
قال الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إنها تمثل 45% من قوة الصحافة المصرية، منحيث القوة العمالية والقوة البشرية، مؤكدًا أن مشروع منصة رقمية جديدة للمؤسسة، هو مشروع خدمي جاء في وقت شديد الحساسية بالنسبة للصحافة المصرية بأشكالها، وهو تحدي مهم يجب موتجهته ودور مهم يجب التماشي معه.

وأضاف خلال إطلاق مؤسسة الأهرام اليوم، منصتها الرقمية في ثوبها الجديد، أن هذا المشروع كان حلم من أحلامه منذ توليه المسؤولية، أن نصل في 2025 لمؤسسة إعلامية ذكية كاملة، بها منصة إلكترونية ضخمة تجاري العصر الحديث، وراديو وتلفزيون، وبها الموارد للصرف على هذه الأنشطة.

وتابع: "هذا مشروع مهم، أهم ما في هذا الحلم الذي نسعى إليه، ونعمل له منذ أكثر من 6 أشهر، أن تكون هذه المنصة الأهم في الصحافة العربية، وتشبه منصة النيويورك تايمز وواشنطن بوست والجارديان، وهذا حلم نعمل عليه، وعقدنا العديد من الاجتماعات، وأطلقنا أعداد الزيرو، حتى نصل إلى هذه المنصة الضخمة المتطورة".

وأكد "سلامة" أن هذه المنصة ستكون بداية لكل المؤسسات الصحفية القومية، وفور أن يستقر نموذج الأهرام، وفقًا لخطة الهيئة الوطنية للصحافة، ستنتقل لمؤسسات أخرى.

جاء ذلك بحضور الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة المؤسسة، والكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس التحرير، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة، على رأسهم عبدالله حسن وكيل أول الهيئة، والدكتور محمود علم الدين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

منصة الأهرام الرقمية الجديدة مؤسسة الأهرام كرم جبر عبدالمحسن سلامة الفجر

أخبار تهمك

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي ويتمسك ببقاءه

منذ حوالي 19 ساعة

«كورة لايف» MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر YALLAKORA يلا شوت حصري I7SRY رابط ماتش الهلالNOW

منذ ساعتين و 11 دقيقة

YALLA شووت مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر رابط ماتش AHilal Saudi يلا شوت PLUS رابط ماتش الهلال

منذ ساعتين و 17 دقيقة

إنبي يطلب ثنائي الأهلي ولاعب شاب مقابل أسامة جلال

منذ حوالي 3 ساعات

’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ريفر بليت وفلامنجو بث مباشر Libertadores‏ كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة فلامنجو Copa

منذ حوالي 17 ساعة

رئيس هيئة الأرصاد يكشف حقيقة تعرض مصر لأعاصير قادمة

منذ حوالي 12 ساعة

رينيه فايلر يرفض رحيل جناح الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. نقل حارس مرمى الأهلي للمستشفى بعد إصابة مفجعة

منذ حوالي 16 ساعة

yalla الشوط الثاني shoot مشاهدة مباراة الهلال وواوراوا Final AlHilal كورة لايف dawriplusksa مشاهدة مباراة الهلال مجاناHD

منذ ساعة و 16 دقيقة

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWman city رابط مباشر السيتي ONLINE

منذ حوالي 21 ساعة

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الهلال hd

منذ ساعتين و 41 دقيقة

الأسطورة al hilal live مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط الهلال KSA

منذ ساعتين و 21 دقيقة

ترحيل وائل جسار من هذه الدولة

منذ حوالي 7 ساعات

KORA مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا الياباني بث مباشر اليوم الأحد 24 / 11 / 2019 الإياب نهائي آسيا LIVE

منذ ساعة و نصف

عاجل.. صدمة في الأهلي من مدة غياب حمدي فتحي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

عبدالمحسن سلامة: "لولا تحيزي للصحافة لتوقفت طباعة 4 صحف قومية وخاصة"

نقيب الصحفيين يطالب بإنشاء شركة توزيع أوراق للصحف للحد من زيادة أسعارها

عبدالمحسن سلامة: عرضت أرض الأهرام بالبحيرة لإنشاء مصنع لورق الصحف تفاديًا زيادة الأسعار

"الوطنية للصحافة" تستأنف دراسة زيادة أسعار الصحف خلال أيام

"مكرم": تغييرات الهيئات الصحفية والإعلامية خلال 3 أسابيع

نقيب الصحفيين: تكريم "سعدة" و"نافع" في حفل التفوق الصحفي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:40 ص

الأسطورة al hilal live مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط الهلال KSA

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الهلال hd

11:20 ص

YALLA شووت مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر رابط ماتش AHilal Saudi يلا شوت PLUS رابط ماتش الهلال

11:44 ص

«كورة لايف» MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر YALLAKORA يلا شوت حصري I7SRY رابط ماتش الهلالNOW

11:50 ص

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

06:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status