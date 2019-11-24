Advertisements
Advertisements
Advertisements

حيثيات حكم "القضاء الإداري" بتأييد انعقاد عمومية المحامين

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 01:40 م
Advertisements
بوابة الفجر
هدير حمزة
Advertisements
قضت محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار الدعوة إلى عقد جمعية عمومية عادية لنقابة المحامين غدا شق القرار المتعلق بطريقة التصويت، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها انعقاد الجمعية العمومية بموعدها على أن تتم مناقشة جدول الأعمال والتصويت بند بند.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الغني، فتحى هلال، رأفت عبد الحميد، حامد محمود المورالي، أحمد ضاحي، نوح حسين، أحمد جلال.

وأكدت المحكمة أن مبدأ الديمقراطية وحرية التعبير عن إرادة عضو الجمعية العمومية للنقابة، توجب أن يتاح لكل عضو فرصة الاطلاع على تفصيلات القرار محل التصويت في الاجتماع العام، حتى يكون على بينة من أمره فيما يتم التصويت عليه، وأن يكون له فرصة إبداء رأيه في كل بند من جدول أعمال الجمعية العمومية فلا تكون الموافقة على الجدول أو رفضه جملة واحدة.

وتبين للمحكمة أن القرار تضمن تعديلات على مقدار المعاش في بعض البنود، وهى بنود متحدة يتعين دمجها في بند واحد، لإبداء الرأي عليها سواء بالموافقة أو الرفض، أما البند المتضمن اعتماد الميزانيات عن سنوات 2016 – 2017 -2018 للنقابة وصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية، لا وجه بينه وبين باقى البنود المتعلقة بميزانية صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية وميزانية النقابة حسب صريح.

وانتهت المحكمة إلى أنه يتعين فصل ميزانية الصندوق عن ميزانية النقابة، كما أن دمج الموافقة على ميزانية ثلاث سنوات جملة واحدة ـ سواء للنقابة أو الصندوق ـ يجافى المنطق الصحيح وأحكام القانون التي تطلبت الموافقة في كل سنة على ميزانية السنة السابقة.

وقررت المحكمة أن رقابتها على مشروعية قرار الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية لنقابة المحاميين قامت على قرار الدعوة ذاته من ناحية صدوره من جهة الاختصاص، كدا رقابتها علي ما تضمنه القرار من طريقة التعبير عن الرأي باعتبارها عنصر الإرادة في قرار الجمعية العمومية، للتعبير عن الإرادة دون اكراه أو عيب مما يشوب الإرادة من عيوب، حتى تُهيئ المحكمة لجموع المحامين أسلوبا ديمقراطيا حضاريا للتعبير عن قراراتهم التي تُسير أمور نقابتهم، وتمس المراكز القانونية لكل فرد من أعضائها.
Advertisements

أخبار تهمك

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الهلال hd

منذ ساعتين و 41 دقيقة

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي ويتمسك ببقاءه

منذ حوالي 19 ساعة

الأسطورة al hilal live مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط الهلال KSA

منذ ساعتين و 21 دقيقة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

منذ حوالي 19 ساعة

ترحيل وائل جسار من هذه الدولة

منذ حوالي 7 ساعات

KORA مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا الياباني بث مباشر اليوم الأحد 24 / 11 / 2019 الإياب نهائي آسيا LIVE

منذ ساعة و نصف

YALLA شووت مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر رابط ماتش AHilal Saudi يلا شوت PLUS رابط ماتش الهلال

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. نقل حارس مرمى الأهلي للمستشفى بعد إصابة مفجعة

منذ حوالي 16 ساعة

’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ريفر بليت وفلامنجو بث مباشر Libertadores‏ كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة فلامنجو Copa

منذ حوالي 17 ساعة

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWman city رابط مباشر السيتي ONLINE

منذ حوالي 21 ساعة

«كورة لايف» MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر YALLAKORA يلا شوت حصري I7SRY رابط ماتش الهلالNOW

منذ ساعتين و 11 دقيقة

yalla الشوط الثاني shoot مشاهدة مباراة الهلال وواوراوا Final AlHilal كورة لايف dawriplusksa مشاهدة مباراة الهلال مجاناHD

منذ ساعة و 16 دقيقة

رينيه فايلر يرفض رحيل جناح الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

إنبي يطلب ثنائي الأهلي ولاعب شاب مقابل أسامة جلال

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس هيئة الأرصاد يكشف حقيقة تعرض مصر لأعاصير قادمة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. صدمة في الأهلي من مدة غياب حمدي فتحي

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:40 ص

الأسطورة al hilal live مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط الهلال KSA

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الهلال hd

11:20 ص

YALLA شووت مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر رابط ماتش AHilal Saudi يلا شوت PLUS رابط ماتش الهلال

11:44 ص

«كورة لايف» MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر YALLAKORA يلا شوت حصري I7SRY رابط ماتش الهلالNOW

11:50 ص

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

06:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status