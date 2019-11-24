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عاجل.. هدف الهلال في أوراوا يقربه من لقب دوري أبطال آسيا (فيديو)
الأحد 24/نوفمبر/2019 - 01:32 م
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الفجر الرياضي
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سجل سالم الدوسري نجم نادي الهلال السعودي هدف فريقه
الأول في الدقيقة 73 ضد أوراوا الياباني للمباراة المقامة بينهما في إياب نهائي
دوري أبطال آسيا على استاد سايتاما.
وجاء هدف الهلال السعودي من عرضية مميزة
استغلها سالم الدوسري وأحرزها في شباك أوراوا.
تشكيل الهلال السعودي ضد أوراوا
حراسة المرمى: عبدالله المعيوف
خط الدفاع: محمد البريك وعلي البليهي وجانج هيون
سو وياسر الشهراني
خط الوسط: عبدالله عطيف وسلمان الفرج وسيباستيان
جيوفينكو
خط الهجوم: أندريه كاريلو وبافيتمبي جوميز وسالم
الدوسري
وتضمنت مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا في لقاء
الذهاب فوز بطل السعودية بهدف نظيف سجله أندريه
كاريلو.
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