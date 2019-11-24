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"أستاذ آثار": "سقارة نواة" باكورة اكتشافات عديدة بهذه المنطقة

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 01:37 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور محمود إبراهيم، أستاذ الآثار بجامعة القاهرة، إن الإعلان عن اكتشاف 75 تمثالًا لقطط و25 صندوق خشبيًا في سقارة، هو نواة لاكتشافات كثيرة في هذه المنطقة التي كان يهيمن عليها الإله سوكر، وكان يسيطر على المدافن وهذه المنطقة المقدسة، مشيرًا إلى أن هذه المنطقة منطقة نفوذ العجل أبيس، وليس الإله باستت "القطة".

وأوضح "إبراهيم"، خلال حواره مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الأحد، أن منطقة نفوذ الإلهة "باستت" كانت في تل باستة في محافظة الشرقية، معتبرًا أن وجود هذا الكم من المومياوات للإلهة باستت "القطة" والجعران الكبير الذي يرمز لإله الشمس في مصر القديمة، يعني أنها خبيئة أي أنه في أوقات الفوضى والتهديد للمناطق في أيام الهكسوس كان يتم جمع مومياوات الآلهة المقدسة ووضعها في مكان آمن، وربما يكون هذا المكان الآمن منطقة سقارة حاليًا.

وتابع أستاذ الآثار بجامعة القاهرة، أن منطقة سقارة منطقة واعدة، وعلى الرغم أن الحفر في هذه المنطقة مستمر منذ بداية القرن الثامن عشر إلا أنها لم تنطق بالكلمة النهائية في مجال الاكتشافات، متوقعًا الإعلان عن مزيد من الاكتشافات بهذه المنطقة خلال الفترة المقبلة.
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