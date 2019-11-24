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7 ديسمبر.. "المحامين" تعقد جلسة حلف يمين للخريجين الجدد

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 01:35 م
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بوابة الفجر
منى صموئيل
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تعتزم النقابة العامة للمحامين عقد جلسة حلف اليمين لخريجي وخريجات كليات الحقوق بالجامعات المصرية، 7 ديسمبر القادم، برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وحضور بعض أعضاء مجلس النقابة العامة.

تعقد الجلسة بقاعة مؤتمرات اتحاد عمال مصر، وتبدأ في تمام الساعة الحادية عشرة ظهرًا، ويتاح الحضور لمن لم يحضر الجلسة السابقة، مع الالتزام بالبدلة الكاملة، والكرافتة، وروب المحاماة.

ونبهت إدارة السجلات بالنقابة على الخريجين القادمين لأداء حلف اليمين عدم اصطحاب ذويهم، وذلك لعدم الازدحام داخل وأمام أبواب القاعة.
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