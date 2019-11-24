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"الشائعات وحروب الجيل الرابع".. ندوة لقومي المرأة بالإسكندرية (صور)

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 01:35 م
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بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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عقد فرع المجلس القومي للمراة بالإسكندري’، تحت اشراف الدكتورة ماجدة الشاذلي مقررة الفرع وبالتعاون مع الهيئه العامه للاستعلامات "مركز إعلام برج العرب"، ندوة موسعه تحت عنوان: "الشائعات وحروب الجيل الرابع واثرها على المجتمع" وذلك بالمعهد العالى للهندسه وتكنولوجيا المعلومات ببرج العرب.

جاء ذلك بحضور عميد المعهد الدكتور أحمد عاشور الحاروني، والمستشار الإدارى مصطفى زيدان، ومدير مركز إعلام برج العرب.

وتناول اللواء الدكتور أسامه عصمت استاذ القانون الجنائى بأكاديميه الشرطه والمحاضر بأكاديميه ناصر العسكرية العليا، وعضو المجلس القومى للمرأة، فى حديثه تعريف الشائعات وانواعها واثرها والجانب القانونى والعقوبات الخاصه بالشائعات التى تهدد الامن والسلم الوطنى.

وتحدثت عزة ماهر مدير عام اعلام اسكندريه ومطروح بالهيئة العامة للإستعلامات وعضو المجلس القومى للمرأة عن الجانب الاعلامى ودور الاعلام فى مواجهه الشائعات،ثم تناولت صفاء مهنى وكيل وزارة التضامن الإجتماعى الأسبق وعضو المجلس القومى للمرأه بالإسكندريه الحديث عن الجانب الاجتماعى ودور المجلس وحملات طرق الأبواب التى أطلقها المجلس بجميع محافظات الجمهوريه لمواجهه الشائعات.

وقد شارك فى الندوة مايقرب من ١٠٠ شاب وفتاه من طلاب المعهد العالي الهندسه وتكنولوجيا المعلومات.
"الشائعات وحروب الجيل الرابع".. ندوة لقومي المرأة بالإسكندرية (صور)
"الشائعات وحروب الجيل الرابع".. ندوة لقومي المرأة بالإسكندرية (صور)
"الشائعات وحروب الجيل الرابع".. ندوة لقومي المرأة بالإسكندرية (صور)
"الشائعات وحروب الجيل الرابع".. ندوة لقومي المرأة بالإسكندرية (صور)
"الشائعات وحروب الجيل الرابع".. ندوة لقومي المرأة بالإسكندرية (صور)
"الشائعات وحروب الجيل الرابع".. ندوة لقومي المرأة بالإسكندرية (صور)
"الشائعات وحروب الجيل الرابع".. ندوة لقومي المرأة بالإسكندرية (صور)
"الشائعات وحروب الجيل الرابع".. ندوة لقومي المرأة بالإسكندرية (صور)
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