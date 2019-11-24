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وزيرة التضامن: لن أستطيع أن أوفي السيسي حقه بشأن منصبي الجديد بالأمم المتحدة

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 02:12 م
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بوابة الفجر
آيات عامر
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قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنها سعيدة بتوليها وكيل عام سكرتير الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، والذي يقوم على 4 موضوعات أساسية هى مواجهة المخدرات والفساد والإرهاب مقاومة الإرهاب فى مختلف البلاد، موضحة أن المنظمة تم إنشائها عام 97 فى فينيا.

وأضافت وزيرة التضامن، فى مؤتمر صحفي، أنها مسؤولة عن مقار الأمم المتحدة وستعمل على تطويره فى كافة الدول، كما ستعمل على تحقيق أهداف 2030 للتنمية المستدامة فى مواجهة الفساد والجريمة والمخدرات.

وأشارت إلى أنها لن تستطيع إن تفي الرئيس عبد الفتاح السيسي حقه؛ لأنه من دعمها فى هذا المنصب الجديد، اما عن توقيت رحيلها من الوزارة قالت، أنه قرار رئيس الجمهورية ورئيس الوزارء، مؤكدة أنه من المقرر أن تتولى المنصب الجديد بداية العام الجديد.

وأطلقت غادة والي، وزيرة التضامن الأجتماعي، اليوم الأحد، حفل تنمية مشروع روضة السيدة اجتماعيا وهو أحد المشروعات التنموية التي تنفذها الوزارة لقاطني حي روضة السيدة (تل العقارب سابقًا)، وذلك بمشاركة وحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وتبلغ مساحة المنطقة التي يستهدفها المشروع 7،5 فدان ويبلغ عدد سكانها 3561 نسمة وينفذ من خلال مكون تأهيل اجتماعي وتعديل للسلوك عن طريق تكوين مجموعات وروابط من الشباب بالمنطقة وتأهيلهم وتدريبهم على مجموعة من المهارات الحياتية وتعديل السلوك مثل نبذ العنف، تقبل الآخر وتأهيل المقبلين على الزواج، بالاضافة إلى رفع وعي سيدات حي روضة السيدة من خلال إكسابهم العديد من المهارات الاجتماعية وتعديل السلوك والتعامل مع القضايا المختلفة منها التربية الوالدية والتعامل السليم مع الاطفال والنظافة وصحة المرأة وتنظيم الاسرةويتضمن المشروع مكون ثقافي وتعليمي، حيث يتم تنفيذ مجموعة من البرامج الفنية المتنوعة منها مسرح وسينما الشارع والتي تتضمن رسائل المشروع المختلفة، بالأضافة إلى الاستفادة من خبرات واعظي وواعظات الأزهر لنشر القيم وتنفيذ برنامج لمحو الأمية.

ويتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، ومن المقرر أن يتم توقيع بروتوكول مع مؤسسة اسمعونا المسند اليها تنفيذ المشروع.
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الكلمات المفتاحية

وزيرة التضامن محافظات السيسي أخبار مصر

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