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صندوق مكافحة الإدمان: أصبحنا بيت خبرة للعديد من الدول (فيديو)

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 01:33 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة الإدمان، تفاصيل زيارة وفد إماراتي الصندوق للاستفادة من تجربة مصر في علاج مرضى الإدمان، مشيرًا إلى أن هناك تعاون مستمر وقوي مع الأشقاء في الإمارات، حيث هناك تعاون وثيق مع شرطة دبي في مجال مكافحة المخدرات.

وأشار "عثمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، إلى أن هناك وفد إماراتي رفيع المستوى زار الصندوق على مدار 7 أيام للتعرف على آلية العمل داخل الصندوق، واطلعوا على تجربة الخط الساخن للصندوق.

وأضاف أن وفد القيادة العامة لشرطة دبي قام بزيارات ميدانية لأول دبلوم مهني على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أنشأه صندوق مكافحة الإدمان بالتعاون مع جامعة القاهرة، واطلعوا على المواد العلمية لهذا الدبلوم لنقله إلى دولة الإمارات.

وأكد أن تجربة صندوق علاج الإدمان المصري أصبح بيت خبرة لعديد من الدول العربية، حيث هناك تنسيق مع عديد من الدول كالسودان، والسعودية، والإمارات لنقل التجربة المصرية لهم.
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الكلمات المفتاحية

صندوق مكافحة الإدمان توك شو اخبار مصر

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